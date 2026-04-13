Наука и технологии

Когда и как можно увидеть редкую комету, которая приближается к Солнцу и "погибать не планирует"

комета, Земля, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:11 Фото: pixabay
На небе несколько следующих дней можно будет увидеть комету C/2025 R3 (самую яркую после недавней гибели кометы A1), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 апреля 2026 года, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Ближайшие 2-3 суток на небе перед восходом Солнца можно будет наблюдать единственную сколь-либо яркую комету, которую сейчас вообще можно найти среди звезд – комету C/2025 R3. Небесное тело было открыто еще в сентябре 2025 года, когда ему, как это часто бывает, прогнозировали пиковую светимость в районе первой звездной величины (это уровень самых ярких звезд). Максимум яркости комета проходит прямо сейчас, и, как это часто бывает, в существенно более слабом виде, чем это обещали прогнозы, – на уровне около 5-й звездной величины (в 20-30 раз слабее ожиданий)".

Фото: Telegram/lpixras

Тем не менее, как отметили ученые, даже в таком виде объект является самой яркой кометой, причем не только этой недели, а, по-видимому, на ближайшие несколько месяцев.

"Так что, если у вас на полке пылится телескоп и мучает бессонница, то можно попробовать что-то разглядеть. В Сети уже довольно много "эффектных снимков", которые могут ввести в заблуждение относительно фактического визуального впечатления, но что-то (как минимум, голову кометы в виде туманного пятнышка и, может быть, даже часть хвоста) увидеть должно получиться. Так как тело все же довольно слабое, лучше вооружиться программами для его поиска. Просто обшаривая телескопом или сильным биноклем небо, скорее всего, вы его пропустите".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Фото: Telegram/lpixras

В настоящий момент, по данным ученых, комета приближается к Солнцу (не падает, как A1, а просто огибает), поэтому на небе проецируется с каждым днем все ближе к нему.

"Соответственно, наблюдать ее все сложнее и сложнее, так что, если такие планы есть, то лучше их не откладывать. От Солнца комета пройдет в десятках миллионов километров, так что погибать, скорее всего, не планирует и после прохождения перигелия снова вернется на небо".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

3 апреля 2026 года стало известно, что древняя комета C/2026 A1 (MAPS), по которой до сих пор непонятно, станет ли она кометой века или сгинет в лучах Солнца, приблизилась к светилу почти на минимально возможное расстояние.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:11
Ждем гибели или чуда – ученые сделали заявление о загадочной комете

4 апреля комета C/2026 A1 начала распадаться примерно за пять часов до момента максимального сближения с Солнцем. Позднее она исчезла из наблюдений.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Загадочная комета, летевшая к Солнцу, исчезла из наблюдений
12:51, 05 апреля 2026
Загадочная комета, летевшая к Солнцу, исчезла из наблюдений
К Солнцу мчится редкий объект: комету века могут увидеть земляне в апреле 2026-го
14:07, 12 февраля 2026
К Солнцу мчится редкий объект: комету века могут увидеть земляне в апреле 2026-го
Загадочная комета мчится на Солнце: вспышка века уже близко
12:53, 03 апреля 2026
Загадочная комета мчится на Солнце: вспышка века уже близко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Более 10 000 участников из 44 стран: Almaty Half Marathon пройдет 19 апреля
15:31, Сегодня
Более 10 000 участников из 44 стран: Almaty Half Marathon пройдет 19 апреля
Сборная Казахстана разгромно проиграла Израилю в отборе на ЕВРО
15:09, Сегодня
Сборная Казахстана разгромно проиграла Израилю в отборе на ЕВРО
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
14:45, Сегодня
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
14:26, Сегодня
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
