#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
466.33
538.47
5.9
Наука и технологии

Ученые обнаружили эмоцию, которую испытывают только умные люди

Эмоции, стыд, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 07:31 Фото: freepik
Высокий интеллект имеет множество преимуществ, но есть и недостатки. Профессор Бобби Хоффман, доктор философии, отметил, что люди с высоким IQ могут предъявлять к себе невыполнимые требования, которых никогда не смогут достичь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Your Tango, оказывается, что высокоинтеллектуальные люди обычно испытывают сильное чувство стыда, которое усиливает их чувство одиночества.

Они испытывают эту довольно распространенную эмоцию совершенно по-другому, что затрудняет для них ее восприятие по сравнению со среднестатистическим человеком.

Когда люди испытывают стыд, они склонны изолироваться, чувствуя себя еще более оторванными от остального мира, создавая порочный круг.

"Можно одновременно чувствовать себя выше и умнее многих других людей и в то же время ощущать себя очень "отчужденным", будто с тобой что-то не так, из-за чего другие люди не хотят с тобой общаться, и при этом чувствовать себя ужасно одиноким", – объясняют авторы исследования.

По всей видимости, высокоинтеллектуальные люди склонны испытывать глубокое унижение. Такие люди учатся скрывать свою истинную сущность, потому что мир не умеет создавать для них пространство. В свою очередь, это приводит к синдрому самозванца и к одиночеству.

Высокоинтеллектуальные люди могут преодолеть свой стыд, открыто и прямо говоря о нем. Обращение за поддержкой и позитивный внутренний диалог – вот пути к освобождению от него.

Ранее ученые объяснили, почему мы чувствуем усталость весной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: