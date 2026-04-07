Ученые обнаружили эмоцию, которую испытывают только умные люди

Высокий интеллект имеет множество преимуществ, но есть и недостатки. Профессор Бобби Хоффман, доктор философии, отметил, что люди с высоким IQ могут предъявлять к себе невыполнимые требования, которых никогда не смогут достичь.

Как пишет Your Tango, оказывается, что высокоинтеллектуальные люди обычно испытывают сильное чувство стыда, которое усиливает их чувство одиночества.

Они испытывают эту довольно распространенную эмоцию совершенно по-другому, что затрудняет для них ее восприятие по сравнению со среднестатистическим человеком.

Когда люди испытывают стыд, они склонны изолироваться, чувствуя себя еще более оторванными от остального мира, создавая порочный круг.

"Можно одновременно чувствовать себя выше и умнее многих других людей и в то же время ощущать себя очень "отчужденным", будто с тобой что-то не так, из-за чего другие люди не хотят с тобой общаться, и при этом чувствовать себя ужасно одиноким", – объясняют авторы исследования.

По всей видимости, высокоинтеллектуальные люди склонны испытывать глубокое унижение. Такие люди учатся скрывать свою истинную сущность, потому что мир не умеет создавать для них пространство. В свою очередь, это приводит к синдрому самозванца и к одиночеству.

Высокоинтеллектуальные люди могут преодолеть свой стыд, открыто и прямо говоря о нем. Обращение за поддержкой и позитивный внутренний диалог – вот пути к освобождению от него.

Ранее ученые объяснили, почему мы чувствуем усталость весной.