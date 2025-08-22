Привычки, которые изо дня в день делают нас глупее

Профессор Гарварда, доктор философии Александр Пуутио, основываясь на научных трудах, собрал пять распространенных привычек, которые делают наш ум менее острым, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает профессор, ошибочно узнать, что у вас высокий IQ и на этом успокоиться. Потому что даже с ним человек рискует поглупеть, если не будет совершенствовать свои когнитивные и интеллектуальные способности. Александр Пуутио перечислил пять основных ментальных ошибок, которые совершают многие из нас, рискуя своим умом.

1. Мы не относимся к мозгу, как к мышце, которую нужно тренировать.

"Самая вредная привычка, безусловно, это отношение к мозгу, как к чему-то неизменному. Психологи называют это теорией интеллекта, которая, по сути, представляет собой убеждение в том, что способности врожденны и неизменны", – пишет философ.

2. Мы лишаем наш мозг необходимого ему сна.

Десятилетия исследований показывают, что сон – это нечто гораздо большее, чем простое бездействие.

"Для нас сон – это время, когда мозг репетирует, восстанавливает и перепрограммирует то, что он усвоил за день. Пропуск сна приводит к заметному снижению производительности: наши исполнительные функции притупляются, а способность принимать решения становится неэффективной", – уверен Пуутио.

Исследования показывают, что даже небольшое ограничение ночного сна ухудшает внимание, рабочую память, настроение и способность к суждению.

3. Мы употребляем алкоголь.

Алкоголь, пожалуй, является самой очевидной формой саморазрушения.

Каждый, кто выпивал больше бокала вина, знает, как под его воздействием меняется мышление, но ущерб может оказаться гораздо более серьезным, чем мы думаем.

"Недавние исследования показывают, что употребление восьми или более порций алкоголя в неделю связано с явными признаками повреждения головного мозга. В крупном исследовании, основанном на аутопсии, с участием 1781 человека, у людей, злоупотребляющих алкоголем, риск сосудистых поражений головного мозга, таких как гиалиновый артериолосклероз, был на 133% выше; даже у бывших злоупотребляющих алкоголем вероятность развития этих поражений была на 89% выше, чем у трезвенников", – предупредил профессор.

Таким образом, даже умеренное употребление алкоголя может нанести долгосрочный ущерб вашим когнитивным способностям.

4. Мы не составляем расписание для нашего мозга.

Наш мозг процветает благодаря структуре, цели и срокам. Без них мы блуждаем, не сосредоточившись, и губим любую искру творчества.

Составлять список дел, следовать графику, устанавливать дедлайны – звучит скучно, но мозг это очень любит. И наоборот: прокрастинация, когда человек постоянно откладывает важные, срочные дела, намеренно отвлекаясь на соцсети, сериалы и другие пустяки, притупляет наши умственные способности.

5. Мы выбираем мозгу плохую компанию.

"Поместите разум в постоянный поток негативной информации, сплетен, возмущения и мелких отвлекающих факторов, и он неизбежно адаптируется к ухудшению. Контекст имеет огромное значение для того, что в итоге делает наш мозг. Например, исследования в области психологии развития показывают, что даже эмоции могут передаваться по сетям. В одном лонгитюдном анализе подростковое настроение со временем становилось все более похожим на настроение их сверстников, и именно негативное настроение оказалось особенно заразным. Другими словами, ваш ментальный фон незаметно меняется, подстраиваясь под эмоциональную "диету", которой вас кормят", – уточнил профессор.

Он резюмировал, что как только мы определим привычки, которые притупляют остроту нашего ума, начнется настоящая работа мозга. Будь то забота о сне, выбор компании, установление дедлайнов или изменение того, как мы говорим себе о собственном интеллекте.

