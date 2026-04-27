Ученые выяснили, почему 90% людей – правши

90% людей в мире – правши. Эта особенность характерна для культур на всех континентах. Это имеет глубокие эволюционные корни и сформировалось под влиянием нескольких факторов – развития мозга и социального поведения.

Как пишет американский эволюционный биолог Скотт Треверс, преимущество одной руки над другой описывает научный термин "мануальная латерализация", и эта особенность присуща не только людям.

Многие позвоночные и даже некоторые беспозвоночные имеют индивидуальные предпочтения в отношении конечностей. Однако людей отличает преимущество на уровне всей популяции – почти в каждом обществе около 90% людей являются правшами.

У других видов предпочтения распределяются примерно поровну – 50 на 50. Ученый предположил, что в эволюции человека произошло что-то важное, что "склонило" всю популяцию в одну сторону, и привел четыре основные гипотезы на этот счет:

Гипотеза использования инструментов. Точные действия, такие как обработка камня или изготовление орудий, требуют асимметрии: одна рука должна выполнять тонкую работу, другая – стабилизировать. Эволюция могла отдать предпочтение тем, у кого такая координация была более эффективной, и со временем праворукость стала доминировать. Гипотеза коммуникативных жестов. У людей речь преимущественно контролируется левым полушарием мозга, которое управляет правой стороной тела. Развитие речи и жестов могло усилить связь между левым полушарием и правой рукой. Гипотеза иерархического действия. Сложные последовательные действия, например приготовление пищи, строительство, ритуалы, требуют "планирования". Считается, что левое полушарие лучше справляется с такой организацией, что опять же усиливает роль правой руки. Социальное обучение. Люди многому учатся путем подражания. Легче повторять действия, когда учитель и ученик пользуются одной и той же рукой. В обществе, где большинство правшей, это еще больше закрепляет такую тенденцию.

По мнению Треверса, ни одна из этих гипотез не является самодостаточной, но вместе они показывают, что праворукость стала результатом сочетания биомеханики, работы мозга, когнитивных процессов и социальных факторов.

