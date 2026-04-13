Ученые объяснили исчезновение древнего свинца на Земле

Куда могла исчезнуть часть древнего свинца на Земле, объяснили специалисты из Наньянский технологического университета. По их данным, элемент может находиться глубоко в мантии в виде устойчивых соединений с серой, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов, свинец помогает изучать историю планеты, поскольку его изотопы используются для датировки горных пород и геологических процессов. Однако ученые давно не могли объяснить, почему часть древнего свинца отсутствует в земной коре, пишет Nature Communications.

Авторы работы смоделировали условия недр Земли – высокое давление и экстремальные температуры. Расчеты показали, что соединения свинца с серой могут сохранять устойчивость даже при температуре до 5000 градусов.

"Это означает, что древний свинец мог оставаться в глубоких слоях мантии, не поднимаясь к поверхности. При этом часть соединений при изменении условий способна плавиться и перемещаться вверх, что объясняет появление следов свинца в вулканических породах", – сообщает издание.

