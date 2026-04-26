Эксперт назвал приложения, которые быстрее всего разряжают смартфон

Telegram, сторонние браузеры и активное использование камеры являются главными "пожирателями" энергии в современных смартфонах, передает Zakon.kz.

Об этом 26 апреля 2026 года РИА Новости рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Социальные сети действительно съедают много зарядки, например, Telegram – он загружает большой объем данных. Также среди таких приложений любой неродной браузер, например, Google Chrome, и фото- и видеосъемка", – сообщил он.

Также много заряда устройства тратят закладки в браузере, особенно в стороннем – чем больше открыто закладок, тем больше тратится энергии.

