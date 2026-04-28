Наука и технологии

В Минцифры признали сбои с перевыпуском удостоверения онлайн

Удостоверение личности гражданина РК, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 12:31 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал сбои в процессе перевыпуска удостоверения личности в режиме онлайн, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр в своем ответе сослался на период апробации.

"Мы признаем, что при запуске любого нового продукта у нас идет апробационный период. В том числе этот перевыпуск удостоверения личности мы запустили именно в пилотном формате. Мы до сих пор его тестируем, и мы до сих пор не перешли полностью", – сказал Коняшкин.

Он пообещал, что модель, которая анализирует качество фотографий, будет переучена.

"Это последнее узкое место, которое на данный момент у нас присутствует. Мы эту технологию дорабатываем на том массиве данных. То есть есть успешные кейсы, есть неуспешные. Мы дообучаем нашу модель, которая с каждым разом работает все лучше и лучше. Когда мы будем абсолютно уверены, что это будет работать вот полностью безотказно и действительно идеально, тогда мы уже будем говорить, что пилотный проект завершен и мы переходим полностью на онлайн-формат", – добавил вице-министр.

Ранее Коняшкин прокомментировал критические высказывания казахстанцев в адрес мессенджера Aitu.

Азамат Сыздыкбаев
Риски для казахстанцев остаться без работы из-за ИИ оценили в Минцифры
