В Минцифры признали сбои с перевыпуском удостоверения онлайн

Фото: Zakon.kz

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал сбои в процессе перевыпуска удостоверения личности в режиме онлайн, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр в своем ответе сослался на период апробации. "Мы признаем, что при запуске любого нового продукта у нас идет апробационный период. В том числе этот перевыпуск удостоверения личности мы запустили именно в пилотном формате. Мы до сих пор его тестируем, и мы до сих пор не перешли полностью", – сказал Коняшкин. Он пообещал, что модель, которая анализирует качество фотографий, будет переучена. "Это последнее узкое место, которое на данный момент у нас присутствует. Мы эту технологию дорабатываем на том массиве данных. То есть есть успешные кейсы, есть неуспешные. Мы дообучаем нашу модель, которая с каждым разом работает все лучше и лучше. Когда мы будем абсолютно уверены, что это будет работать вот полностью безотказно и действительно идеально, тогда мы уже будем говорить, что пилотный проект завершен и мы переходим полностью на онлайн-формат", – добавил вице-министр. Ранее Коняшкин прокомментировал критические высказывания казахстанцев в адрес мессенджера Aitu.

