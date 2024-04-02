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Фантастические виды Земли показал космонавт с борта МКС

Фантастические виды Земли показал космонавт с борта МКС, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 14:23 Фото: unsplash
Очередными кадрами Земли, сделанными с борта Международной космической станции, поделился 2 апреля 2024 года бортинженер МКС, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram он поприветствовал своих подписчиков, которых назвал друзьями.

"Начинаем этот день вместе с фантастического видео, на котором запечатлена самая красивая планета во Вселенной!" – написал Олег Артемьев.

Для давних фолловеров не впервой видеть такие зрелищные кадры Земли, сделанные бортинженером МКС, но они каждый раз оставляют восхищенные комментарии под публикациями:

  • "Потрясающе".
  • "Потрясающий вид из "окна".
  • "Правда… Она потрясающая и невероятная".
  • "Очень красиво. Спасибо, что делитесь с нами такими уникальными кадрами".

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Отметим, что это не первые кадры Земли, которыми делится Олег Артемьев. 14 февраля 2024 года космонавт опубликовал фантастические виды нашей планеты, сделанные ночью. Подробности здесь.

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