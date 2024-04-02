Фантастические виды Земли показал космонавт с борта МКС

Очередными кадрами Земли, сделанными с борта Международной космической станции, поделился 2 апреля 2024 года бортинженер МКС, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram он поприветствовал своих подписчиков, которых назвал друзьями.

"Начинаем этот день вместе с фантастического видео, на котором запечатлена самая красивая планета во Вселенной!" – написал Олег Артемьев.

Для давних фолловеров не впервой видеть такие зрелищные кадры Земли, сделанные бортинженером МКС, но они каждый раз оставляют восхищенные комментарии под публикациями:

"Потрясающе".

"Потрясающий вид из "окна".

"Правда… Она потрясающая и невероятная".

"Очень красиво. Спасибо, что делитесь с нами такими уникальными кадрами".

Материал по теме Космонавт показал готовящуюся к старту ракету на Байконуре

Отметим, что это не первые кадры Земли, которыми делится Олег Артемьев. 14 февраля 2024 года космонавт опубликовал фантастические виды нашей планеты, сделанные ночью. Подробности здесь.