Фантастические виды Земли показал космонавт с борта МКС
Фото: unsplash
Очередными кадрами Земли, сделанными с борта Международной космической станции, поделился 2 апреля 2024 года бортинженер МКС, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией в Instagram он поприветствовал своих подписчиков, которых назвал друзьями.
"Начинаем этот день вместе с фантастического видео, на котором запечатлена самая красивая планета во Вселенной!" – написал Олег Артемьев.
Для давних фолловеров не впервой видеть такие зрелищные кадры Земли, сделанные бортинженером МКС, но они каждый раз оставляют восхищенные комментарии под публикациями:
- "Потрясающе".
- "Потрясающий вид из "окна".
- "Правда… Она потрясающая и невероятная".
- "Очень красиво. Спасибо, что делитесь с нами такими уникальными кадрами".
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Отметим, что это не первые кадры Земли, которыми делится Олег Артемьев. 14 февраля 2024 года космонавт опубликовал фантастические виды нашей планеты, сделанные ночью. Подробности здесь.
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