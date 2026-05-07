Наука и технологии

"Ждали высадки инопланетян": ученые сделали новое заявление о загадочной комете 3I/ATLAS

Земля, космос, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 18:36
Загадочная комета 3I/ATLAS не наблюдается уже месяц и близка к полному исчезновению с неба, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 мая 2026 года заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Межзвездная комета/корабль 3I/ATLAS, по-видимому, еще сохраняет теоретические возможности быть обнаруженной в самые крупные научные инструменты, но по факту не наблюдается уже около месяца. По данным основного мирового каталога наблюдений комет COBS (Comet OBServation database), последние наблюдения небесного тела были проведены 13 апреля 2026 года. Всего в апреле, с 1 по 13 число, в каталоге зарегистрировано 6 наблюдений 3I/ATLAS, а в предшествующем месяце, марте, – около 40. После 13 апреля за прошедшие 25 дней не добавилось ни одного нового наблюдения".
По расчетам ученых, небесное тело в данный момент "должно находиться на расстоянии более миллиарда километров от Земли между орбитами Юпитера и Сатурна и иметь примерно 20-ю звездную величину".

"Это означает, что по сравнению с декабрем, когда объект максимально сближался с Землей и все ждали высадки инопланетян, его яркость снизилась уже в 25 тыс. раз. Самые крупные наземные обсерватории еще сохраняют теоретическую возможность разглядеть тело вплоть до достижения им примерно 25-й звездной величины, то есть еще около 1-1,5 месяца, но будут ли проводиться такие наблюдения, непонятно".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Согласно расчетам ученых, "полностью выйти за пределы всех возможностей наблюдения с Земли и из космоса, доступных человечеству, объект должен в июле".

"В настоящий момент надежда, что дополнительные наблюдения поступят, может быть связана только со специфическим бэкграундом небесного тела и широким интересом к нему общества. Обычно кометы прекращают наблюдать уже после снижения их яркости до 17-18 звездной величины, после чего такие наблюдения становятся уже весьма сложны и трудозатратны".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В целом, по данным ученых, "есть вероятность, что комета ушла из поля зрения Земли навсегда".

