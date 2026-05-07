Культура и шоу-бизнес

"Мне уже ничего не хочется": 55-летний Арман Давлетяров сделал неожиданное признание

медиаменеджер Арман Давлетяров, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 18:59 Фото: Instagram/arman_dav
Российский медиаменеджер Арман Давлетяров опубликовал в своем Instagram видео, в котором сделал неожиданное признание. По словам заслуженного деятеля Казахстана, после потери близких людей у него были моменты, когда казалось, что жизнь на этом закончилась, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик появился на странице 55-летнего медиаменеджера пару дней назад.

"В жизни у меня были потери. Такие, после которых легко съехать в состояние "мне уже ничего не хочется". И самое опасное – это даже не сама боль, а то, что ты потихоньку начинаешь выключаться из жизни. Снаружи вроде все нормально: делаешь дела, общаешься, живешь. А внутри – тишина и пустота. Я в какой-то момент это заметил и понял: если так продолжать, можно годами жить вполсилы и даже не осознать этого", – написал под публикацией Давлетяров 5 мая 2026 года.

И тогда Арман для себя "принял простое решение – не отменять свою жизнь из-за того, что в ней что-то пошло тяжело".

"Не делать вид, что все хорошо. А именно продолжать жить с этим", – подчеркнул Давлетяров.

Заслуженный деятель Казахстана поделился тем, что ему реально помогло:

  • не оставаться одному в голове, а говорить с близкими – держать обычный ритм жизни, даже когда не хочется;
  • не обесценивать простые моменты – еда, разговор, дорога, тишина;
  • не ждать, "когда станет легче", а жить сейчас, как есть.
"Потому что правда в том, что легче может стать не скоро. А жизнь твоя в это время уже идет. Для меня сейчас это выглядит так: счастье – это не отсутствие проблем, а состояние, в котором ты не отказался от жизни", – заявил Давлетяров.

Также Арман обратился к своим подписчикам: "Вы живете сейчас или ждете момента, когда "все наладится"?"

"И, если честно, ответить себе – что вы откладываете из жизни прямо сейчас?" – заключил Давлетяров.

Аудитория Армана поддержала его и поделилась своим опытом. Вместе с тем они отметили, что Давлетяров очень похож на свою маму, а также выразили восхищение супруге Мавжуде:

  • "Это... Жизнь! Надо любить!"
  • "Очень правильно говорите".
  • "Вы на маму похожи сильно".
  • "Да, это так, жизнь продолжается".
  • "Какой вы молодец, с такой любовью рассказываете про маму".
  • "Я сейчас после сестры учусь жить без нее. Пусть все наши умершие будут в раю".
  • "Молодец! Все правильно, надо жить... Всегда слушаю, восхищаюсь мудростью Армана".
  • "Вот это правильно! Молодец, что доносишь свои мысли до других людей, которые не могут справиться со своей болью".
  • "В такие моменты нужна поддержка семьи и близких, внимание и забота, которые помогают человеку справиться со стрессом, ощутить принятие и силы преодолеть трудности. Мавжуда – очень мудрая женщина, и она всегда поддержит. Она очень похожа на вашу маму, умная и мудрая!"

В феврале 2026 года Арман Давлетяров высказался о беде общения через телефоны.

