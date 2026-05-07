"Мне уже ничего не хочется": 55-летний Арман Давлетяров сделал неожиданное признание
Фото: Instagram/arman_dav
Российский медиаменеджер Арман Давлетяров опубликовал в своем Instagram видео, в котором сделал неожиданное признание. По словам заслуженного деятеля Казахстана, после потери близких людей у него были моменты, когда казалось, что жизнь на этом закончилась, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий ролик появился на странице 55-летнего медиаменеджера пару дней назад.
"В жизни у меня были потери. Такие, после которых легко съехать в состояние "мне уже ничего не хочется". И самое опасное – это даже не сама боль, а то, что ты потихоньку начинаешь выключаться из жизни. Снаружи вроде все нормально: делаешь дела, общаешься, живешь. А внутри – тишина и пустота. Я в какой-то момент это заметил и понял: если так продолжать, можно годами жить вполсилы и даже не осознать этого", – написал под публикацией Давлетяров 5 мая 2026 года.
И тогда Арман для себя "принял простое решение – не отменять свою жизнь из-за того, что в ней что-то пошло тяжело".
"Не делать вид, что все хорошо. А именно продолжать жить с этим", – подчеркнул Давлетяров.
Заслуженный деятель Казахстана поделился тем, что ему реально помогло:
- не оставаться одному в голове, а говорить с близкими – держать обычный ритм жизни, даже когда не хочется;
- не обесценивать простые моменты – еда, разговор, дорога, тишина;
- не ждать, "когда станет легче", а жить сейчас, как есть.
"Потому что правда в том, что легче может стать не скоро. А жизнь твоя в это время уже идет. Для меня сейчас это выглядит так: счастье – это не отсутствие проблем, а состояние, в котором ты не отказался от жизни", – заявил Давлетяров.
Также Арман обратился к своим подписчикам: "Вы живете сейчас или ждете момента, когда "все наладится"?"
"И, если честно, ответить себе – что вы откладываете из жизни прямо сейчас?" – заключил Давлетяров.
Аудитория Армана поддержала его и поделилась своим опытом. Вместе с тем они отметили, что Давлетяров очень похож на свою маму, а также выразили восхищение супруге Мавжуде:
- "Это... Жизнь! Надо любить!"
- "Очень правильно говорите".
- "Вы на маму похожи сильно".
- "Да, это так, жизнь продолжается".
- "Какой вы молодец, с такой любовью рассказываете про маму".
- "Я сейчас после сестры учусь жить без нее. Пусть все наши умершие будут в раю".
- "Молодец! Все правильно, надо жить... Всегда слушаю, восхищаюсь мудростью Армана".
- "Вот это правильно! Молодец, что доносишь свои мысли до других людей, которые не могут справиться со своей болью".
- "В такие моменты нужна поддержка семьи и близких, внимание и забота, которые помогают человеку справиться со стрессом, ощутить принятие и силы преодолеть трудности. Мавжуда – очень мудрая женщина, и она всегда поддержит. Она очень похожа на вашу маму, умная и мудрая!"
В феврале 2026 года Арман Давлетяров высказался о беде общения через телефоны.
