"Мне уже ничего не хочется": 55-летний Арман Давлетяров сделал неожиданное признание

Российский медиаменеджер Арман Давлетяров опубликовал в своем Instagram видео, в котором сделал неожиданное признание. По словам заслуженного деятеля Казахстана, после потери близких людей у него были моменты, когда казалось, что жизнь на этом закончилась, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик появился на странице 55-летнего медиаменеджера пару дней назад.

"В жизни у меня были потери. Такие, после которых легко съехать в состояние "мне уже ничего не хочется". И самое опасное – это даже не сама боль, а то, что ты потихоньку начинаешь выключаться из жизни. Снаружи вроде все нормально: делаешь дела, общаешься, живешь. А внутри – тишина и пустота. Я в какой-то момент это заметил и понял: если так продолжать, можно годами жить вполсилы и даже не осознать этого", – написал под публикацией Давлетяров 5 мая 2026 года.

И тогда Арман для себя "принял простое решение – не отменять свою жизнь из-за того, что в ней что-то пошло тяжело".

"Не делать вид, что все хорошо. А именно продолжать жить с этим", – подчеркнул Давлетяров.

Заслуженный деятель Казахстана поделился тем, что ему реально помогло:

не оставаться одному в голове, а говорить с близкими – держать обычный ритм жизни, даже когда не хочется;

не обесценивать простые моменты – еда, разговор, дорога, тишина;

не ждать, "когда станет легче", а жить сейчас, как есть.

"Потому что правда в том, что легче может стать не скоро. А жизнь твоя в это время уже идет. Для меня сейчас это выглядит так: счастье – это не отсутствие проблем, а состояние, в котором ты не отказался от жизни", – заявил Давлетяров.

Также Арман обратился к своим подписчикам: "Вы живете сейчас или ждете момента, когда "все наладится"?"

"И, если честно, ответить себе – что вы откладываете из жизни прямо сейчас?" – заключил Давлетяров.

Аудитория Армана поддержала его и поделилась своим опытом. Вместе с тем они отметили, что Давлетяров очень похож на свою маму, а также выразили восхищение супруге Мавжуде:

"Это... Жизнь! Надо любить!"

"Очень правильно говорите".

"Вы на маму похожи сильно".

"Да, это так, жизнь продолжается".

"Какой вы молодец, с такой любовью рассказываете про маму".

"Я сейчас после сестры учусь жить без нее. Пусть все наши умершие будут в раю".

"Молодец! Все правильно, надо жить... Всегда слушаю, восхищаюсь мудростью Армана".

"Вот это правильно! Молодец, что доносишь свои мысли до других людей, которые не могут справиться со своей болью".

"В такие моменты нужна поддержка семьи и близких, внимание и забота, которые помогают человеку справиться со стрессом, ощутить принятие и силы преодолеть трудности. Мавжуда – очень мудрая женщина, и она всегда поддержит. Она очень похожа на вашу маму, умная и мудрая!"

В феврале 2026 года Арман Давлетяров высказался о беде общения через телефоны.