Наука и технологии

Стало известно, почему люди боятся высоты

Ноги, обувь, высота, город, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 06:40 Фото: pixabay
Боязнь высоты (акрофобия) – одна из самых распространенных фобий в мире. Эволюционный биолог Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал, почему люди боятся высоты, сообщает Zakon.kz.

По его словам, эта реакция глубоко укоренилась в биологии многих млекопитающих. Трэверс пояснил, что страх высоты не является приобретенным.

Он исходит не от людей, а от животных. Еще более 60 лет назад ученые провели эксперимент. Он доказал, что инстинкты работают даже у младенцев.

В 1960 году психологи Элеонора Гибсон и Ричард Уолк расстелили большой лист стекла с клетчатым узором, расположенный непосредственно под одной половиной и на несколько десятков сантиметров ниже другой, создавал яркую иллюзию внезапного обрыва.

Младенцев в возрасте от шести до четырнадцати месяцев помещали в центр. Их матери звали их с другой стороны кажущегося обрыва. Почти все младенцы отказывались переходить, похлопывая стекло руками, чтобы убедиться в его прочности, но все равно отказываясь идти дальше.

Более того, эксперимент, проведенный на цыплятах показал дал такой же результат. Они ни разу не ступили на визуальный обрыв. Эксперимент с ягнятами и козлятами демонстрировал ту же картину. Котята, крысы и другие виды поступили так же.

Ранее многие психологи считали, что фобии и сильные страхи возникают из-за травматических переживаний. Но это не подтвердилось. Биолог поделился, что базолатеральная миндалина (небольшой миндалевидный кластер нейронов в медиальной височной доле мозга) ассоциируется с обработкой страха.

Ранее мы писали о том, что депрессию научились "видеть" на МРТ: новый прорыв ученых.

Аксинья Титова
