Смертельный страх: почему люди боятся обследоваться на рак

Несмотря на то, что рак уже давно успешно излечивается, многие привыкли воспринимать это заболевание как безнадежное. Люди продолжают избегать онкоскрининги, из-за чего недуг забирает больше жизней, чем можно было спасти. Zakon.kz разбирался, почему казахстанцы боятся обследований на рак.

Большинство людей испытывают тревогу при слове рак, отмахиваясь от всего, что с ним связано. В том числе и онкодиагностику. Чаще всего это происходит из-за опасения услышать плохой диагноз. Врачи считают, что самая распространенная причина такой реакции – нехватка компетентной информации.

За последние 10 лет смертность от рака снизилась. По данным Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК, в Казахстане ежегодно регистрируется более 41 тыс. новых случаев заболеваний, треть из которых выявляется на ранних стадиях. На сегодняшний день под динамическим наблюдением находятся более 242 тыс. пациентов. Ежегодно число онкологических больных увеличивается на 5-6%. Показатель заболеваемости составляет 206,3 на 100 тыс. населения.

Как отметили в КазНИИОиР, рост заболеваемости раком – мировая тенденция, одной из причин которой является старение населения, а также влияние многих факторов современной цивилизации, таких как низкая физическая активность, нездоровое питание, возникновение генетических и соматических мутаций. При этом специалисты фиксируют снижение смертности от рака. За последнее десятилетие гибель от рака сократилась на 33%.

Экс-директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, академик НАН РК при Президенте РК, профессор, д.м.н, первый проректор КазНМУ им. Асфендиярова С. Д. Диляра Кайдарова отмечает, что обследования на наличие новообразований – это способ сохранить здоровье и жизнь, и бояться озвучивания диагноза в этой ситуации нецелесообразно.

"Раннее выявление рака значительно повышает шансы на полное излечение. Бояться нужно не диагноза, а его позднего обнаружения. Рак может протекать бессимптомно на ранних стадиях. Своевременное лечение дает высокую эффективность, снижает агрессивность терапии и улучшает качество жизни пациента", – сказала Диляра Кайдарова.

Поэтому больше шансов прожить качественную жизнь до старости именно у тех, кто регулярно проходит профилактические осмотры, а обнаружив рак на ранней стадии, активно борется с ним, принимая участие в лечении: задает врачу вопросы, занимается самоисследованием, но не самолечением.

Для каких видов онкообразований важно раннее выявление?

По мнению доктора медицинских наук, безусловно, для всех видов рака важно раннее выявление. Но своевременная диагностика особенно важна для рака молочной железы, шейки матки, толстой кишки, легких и предстательной железы. Эти формы благополучно излечимы при раннем обнаружении.

"В наше время на ранних стадиях благоприятно лечатся такие виды раковых заболеваний, как рак щитовидной железы, шейки матки, молочной железы, яичников, кроме того, рак кожи – в частности, базалиома, а также некоторые лимфомы и лейкемии". Диляра Кайдарова

Заболевания, которые не терпят отлагательств

Кроме того, такие агрессивные разновидности рака, как острые лейкозы, рак поджелудочной железы, рак желудка, меланома, рак легкого и некоторые саркомы, требуют немедленного лечения. Но при этом необходимо понимать, что вовремя начатое лечение – ключевой момент на пути к выздоровлению при любом онкозаболевании.

"Хотелось бы добавить, что людям обязательно нужно осознать значимость ежегодного обследования, сдавая анализы хотя бы раз в год. Особенно актуально это после 50 лет, так как в этот период идет рост заболеваемости раком. В Казахстане есть 20 онкологических центров, два института, куда можно обратиться. Вся помощь для пациентов в Казахстане предоставляется бесплатно". Диляра Кайдарова

К слову, 18 октября 2025 года во всех онкологических центрах Казахстана будет день открытых дверей по раннему выявлению рака молочной железы. В этот день у всех казахстанок есть возможность без предварительной записи пройти онкодиагностику в медцентрах страны. Врачи примут женщин в рамках живой очереди, следует только взять с собой удостоверение личности.

Почему появляется боязнь обследования на рак

По мнению психологов всего мира, ситуация парадоксальная. По словам экспертов, чувство страха не подталкивает людей к активным действиям по изучению собственного здоровья, а порождает нежелание выяснить ситуацию о состоянии организма.

Мы задали вопрос медицинскому психологу высшей категории, психиатру, психотерапевту, доктору медицинских наук, профессору Марату Асимову: почему люди боятся обследоваться на новообразования?

"Почему людям страшно обследоваться на выявление новообразований. Видите, даже в этом вопросе звучит мягкая формулировка или избегающее выражение – "новообразования". Почему не сказать прямо – на выявление рака или раковых заболеваний? Ответ очень простой: в каждом из нас есть психологическая защита. Она, я бы сказал, такая архаичная, древняя. Дело в том, что в нас заложено природой отрицание или вытеснение, согласно психоанализу, или можно назвать избегание". Марат Асимов

Каждый человек боится определить или выявить у себя опасное заболевание, которое на данный момент еще представляет риск для жизни, продолжил психолог. Поэтому мы избегаем подобных обследований.

Также он подчеркнул, что вопрос этот сам по себе в психологическом плане очень важный, на первый взгляд, сложный. Многие также придерживаются понятия, что не стоит говорить о плохом вслух или часто думать о возможной проблеме, чтобы это не сбылось.

"Это миф. В психологии другие направления, в частности, целое учение "психология самосовладания". Этот метод, наоборот, утверждает: все, что мы подавляем или скрываем, прежде всего, запускает определенные нежелательные механизмы. В этой связи считаю, что, напротив, нужно стараться говорить о смерти, о возможных тяжелых заболеваниях, в том числе о раке. Обсуждая и говоря, психологически будучи готовым к этому, можно успешнее постараться избежать этого", – считает профессор.

Также врач отметил, что испытывать страх при мысли о возможном развитии рака – это нормально. Но нужно научиться самообладанию для успешной победы над жизненными неприятностями.

"В данном случае страх – он естественный. Страх должен быть. Но вопрос в том, что ты делаешь со своим страхом, – следуешь ему или же умеешь с ним справляться. Поэтому существуют специалисты, в частности, психологи, которые должны помочь пациентам на этапе скрининга. Предварительно провести соответствующую беседу, психологическую подготовку, чтобы человек, столкнувшись с чувством страха, осознавал свое состояние и совладал с ним, прошел скрининг", – сказал врач.

Собеседник добавил, что наша беда в том, что мы постоянно переживаем, но не умеем правильно проживать события.

"Многие психологи различных учений говорят о том, что, согласно различным школам, надо правильно проживать события. Нельзя держать в себе негатив, но метод самосовладания позволяет конкретно, структурно и просто справляться с эмоциями ужаса, с эмоциями самых тяжелых состояний. Поэтому очень важно научиться этим техникам". Марат Асимов

Умение самосовладать собственным состоянием помогает не только больному излечиться, но и в случае постановки диагноза близкому оказать ему правильную поддержку.

"Если следовать своей тревоге, когда ты сам, находясь в нестабильном состоянии, пытаешься успокоить близкого, то, наоборот, вызываешь повышенную тревожность у своего родного человека, у которого выявили рак", – заключил профессор.

Многие эксперты сходятся во мнении, что страх, стресс и депрессия способствуют развитию различных заболеваний, а также подавляют иммунитет. Медики отмечают, что постоянно боящийся человек часто заболевает простудными заболеваниями, от ОРВИ до гриппа. Поэтому, если жизненная ситуация привела к тому, что вы опасаетесь за свое здоровье или близких, отправляйтесь к врачу и психологу. Не следует терять время на боязнь, необходимо срочно обследоваться и сдать анализы. Если же продолжать бездействовать по той или иной причине, то болезнь намного сложнее будет побороть и страх окажется смертельным.