Подводная лодка таинственно "испарилась" под льдом Антарктиды, но успела передать поразительные данные

В начале 2024 года шестиметровая автономная подводная лодка "Ran" бесследно исчезла под шельфовым ледником Дотсон в Антарктиде. Это исчезновение оставило у ученых больше вопросов, чем ответов.

Как пишет Daily Galaxy, данные, собранные лодкой перед исчезновением, заставили исследователей переосмыслить все, что они знали о таянии льда.

Подводная лодка "Ran", отправленная Международной коллаборацией по изучению ледника Туэйтса (ITGC), выполняла миссию по исследованию самых экстремальных и труднодоступных районов Антарктиды.

Ко времени исчезновения подводная лодка уже нанесла на карту районы, ранее невиданные человеческим глазом, обнаружив скрытые подводные структуры, противоречащие существующим климатическим моделям. Благодаря судну "Ran" ученые обнаружили, что западная часть шельфового ледника, обращенная к более турбулентным водам циркумполярного течения, разрушается быстрее, чем восточная часть, которая остается более изолированной.

Подводный аппарат был полностью автономным, то есть работал без обычных систем связи или GPS. Он полностью полагался на предварительно запрограммированные инструкции и бортовые системы для навигации в ледяных глубинах.

Однако, когда исследователи попытались возобновить работу в 2024 году, подводная лодка так и не вернулась из погружения. Точная причина остается неизвестной, и выдвигаются различные теории: от технической неисправности до возможности застревания или запутывания подводной лодки в подводных образованиях.

Теперь ученым предстоит заполнить пробелы и продолжить работу, начатую "Ran". Данные, собранные судном, позволят лучше понять, как быстро могут таять ледяные щиты в будущем.

