Наука и технологии

Археологи открыли гробницу неизвестной цивилизации, доверху забитую золотом

Монеты, металл, драгоценности, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 09:05 Фото: pexels
На раскопках гробницы №3 в Эль-Каньо (археологическом парке и некрополе, расположенном в провинции Кокле в центральной Панаме) сделали открытие, которому более тысячи лет, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства культуры Панамы на официальной странице в Facebook, во время археологических раскопок 2026 года на участке Эль-Каньо в районе Ната-де-лос-Кабальерос провинции Кокле раскопали новую гробницу, получившую название Гробница 3.

Обнаружение гробницы №3 является чрезвычайно важным событием для панамской археологии и для изучения доиспанских обществ на Центральноамериканском перешейке.

Гробница №3 была впервые обнаружена во время работ, проведенных на этом месте в 2009 году, когда была выявлена ​​высокая концентрация керамических материалов и металлических фрагментов.

Раскопки этого сезона выявили сложную структуру, состоящую из погребальных подношений и множественного захоронения, в котором главный человек находился в сопровождении нескольких других и большого количества погребальных принадлежностей из золота.

Для современных общин региона эти открытия способствуют укреплению культурной идентичности и признанию наследия предков, искусно воплощенного с тонкостью и мастерством как в ювелирном деле, так и в керамике.

Ранее мы писали о том, что школьная экскурсия закончилась сенсационной археологической находкой.

Аксинья Титова
