Наука и технологии

Школьная экскурсия закончилась сенсационной археологической находкой

Шестилетний школьник нашел древний меч возрастом 1300 лет в Норвегии, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 21:40
В Норвегии шестилетний школьник во время экскурсии случайно обнаружил редкий меч возрастом около 1300 лет. Инцидент произошел в регионе Гран в провинции Иннландет, известной своими археологическими находками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ancient Origins, во время прогулки по распаханному полю ученик школы Фредхейм заметил торчащий из земли предмет. После осмотра выяснилось, что это хорошо сохранившийся однолезвийный меч, относящийся к эпохе позднего Меровингского периода или раннего Средневековья.

По оценкам специалистов, артефакт датируется примерно 550-800 годами нашей эры и относится к типу оружия, широко использовавшегося на территории Скандинавии в переходный период к эпохе викингов. Находка имеет большое значение для изучения военной культуры того времени.

Меч передан в Музей истории культуры в Осло для дальнейшего изучения и консервации. Власти поблагодарили школьников и педагогов за правильные действия и оперативное сообщение археологам о находке.

Ранее сообщалось, что мужчина нашел золотой артефакт великого воина прямо под поваленным деревом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
