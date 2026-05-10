Школьная экскурсия закончилась сенсационной археологической находкой

В Норвегии шестилетний школьник во время экскурсии случайно обнаружил редкий меч возрастом около 1300 лет. Инцидент произошел в регионе Гран в провинции Иннландет, известной своими археологическими находками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ancient Origins, во время прогулки по распаханному полю ученик школы Фредхейм заметил торчащий из земли предмет. После осмотра выяснилось, что это хорошо сохранившийся однолезвийный меч, относящийся к эпохе позднего Меровингского периода или раннего Средневековья.

По оценкам специалистов, артефакт датируется примерно 550-800 годами нашей эры и относится к типу оружия, широко использовавшегося на территории Скандинавии в переходный период к эпохе викингов. Находка имеет большое значение для изучения военной культуры того времени.

Меч передан в Музей истории культуры в Осло для дальнейшего изучения и консервации. Власти поблагодарили школьников и педагогов за правильные действия и оперативное сообщение археологам о находке.

A 6-year-old boy on a school trip in Norway has discovered an exceptionally well-preserved 1,300-year-old sword from the late Merovingian or early Viking Age!https://t.co/04dNpeW4mA pic.twitter.com/f3OYbJmjJ1 — Ancient Origins (@ancientorigins) May 10, 2026

