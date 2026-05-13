Наука и технологии

Африка может расколоться еще в одном месте

Африка, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 17:59
Африка, судя по всему, начала раскалываться в новом месте. Выделяющиеся из дуги горячих источников в Замбии газы поступают из глубин, лежащих ниже земной коры. Это может свидетельствовать о зарождении новой границы тектонических плит, сообщает Zakon.kz.

По словам геохимика Рута Каролите из Оксфордского университета, по всему миру существует множество рифтовых долин, где континенты расходятся уже десятки миллионов лет. Например, рифт Восточной Африки, протянувшийся от Красного моря до Мозамбика. Со временем рифтогенез способен привести к расколу тектонической плиты, однако найти место, где этот процесс только начинается, большая редкость, пишет "Наука".

Рифт Кафуэ в Замбии – часть 2500-километровой рифтовой зоны, которая тянется от Танзании до Намибии и, возможно, уходит в Атлантический океан. Здесь обнаружены признаки ранней стадии образования новой границы между континентальными плитами: особенности рельефа, гравитационные аномалии, высокие температуры недр, слабая сейсмическая активность. И только геохимических подтверждений до сих пор не было.

Авторы нового исследования в журнале Frontiers in Earth Science проанализировали пробы газа, собранные в пяти горячих источниках и трех геотермальных скважинах в центральной части Замбии. Они обнаружили, что соотношения изотопов гелия и углерода в этих газах совпадают с теми, что характерны для глубин ниже земной коры. Это означает, что флюиды из мантии, залегающей на глубине до 190 километров под источниками, поднимаются к поверхности. Иными словами, в тектонических плитах региона образовался разрыв.

"Наши данные подтверждают: эта система сейчас "проснулась" и находится в геологически активном состоянии. То, что здесь развивается активный рифт, еще не значит, что через 100 миллионов лет здесь непременно появится океан. Но такой вариант возможен", – объяснил Каролите.

На самых ранних стадиях континентального рифтогенеза высвобождаются газы, накапливавшиеся в горных породах миллионы лет, в том числе гелий. Его концентрация в рифте Кафуэ достигает 2,3% – достаточно, чтобы регион вызывал интерес со стороны промышленности.

"Редко встречаются такие тектонические условия, которые бы идеально подходили для концентрации гелия и его высвобождения в улавливаемой форме", – отметил Каролите.

Поднимающийся из недр первичный гелий-3 может быть признаком континентального рифтогенеза, подтвердил профессор Патрис Рей из Сиднейского университета.

"Разумно предполагать, что когда-нибудь в будущем рифт Кафуэ может эволюционировать в границу плит", – допустил он.

Уже начаты исследования изотопного состава глубинных газов к северо-востоку и юго-западу от Кафуэ.

Ученые уже давно пришли к выводу, что Африканский континент раскалывается – в районе рифта Туркана Африканская и Сомалийская плиты расходятся со скоростью около 4,7 миллиметра в год. Толщина континентальной коры там уменьшилась до критических 13 км.

Ирина Капитанова
