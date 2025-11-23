#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.66
597.44
6.56
Наука и технологии

Африка медленно распадается на два континента – ученые

Африка, ученые, раскол, исследование , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 23:34 Фото: pixabay
Специалисты Кильского университета (Германия) сообщили, что Африканский континент постепенно разделяется на две крупные части, сообщает Zakon.kz.

Результаты их исследования опубликованы в Journal of African Earth Sciences.

Как отмечают авторы работы, о начале этого геологического процесса стало известно еще в конце 1960-х годов, однако современные методы наблюдения позволили значительно точнее оценить масштабы и динамику изменений. Согласно новым данным, земная кора в Восточной Африке смещается, растягивается и медленно разрывается.

Ученые уточнили, что в долгосрочной перспективе движение литосферных плит приведет к формированию двух отдельных массивов суши. По их оценкам, Африка окончательно расколется примерно через 5-10 миллионов лет.

Ранее сообщалось, что ученые нашли причину детских истерик, которая скрыта в работе мозга.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Мороз в Астане, тепло в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на три дня
19:42, 23 ноября 2025
Мороз в Астане, тепло в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на три дня
Ученые зафиксировали зарождение нового континента на Земле
01:53, 06 мая 2025
Ученые зафиксировали зарождение нового континента на Земле
Путин заявил о необходимости предоставления странам Африки достойного места в СБ ООН и G20
03:59, 24 июля 2023
Путин заявил о необходимости предоставления странам Африки достойного места в СБ ООН и G20
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: