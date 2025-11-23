Африка медленно распадается на два континента – ученые

Специалисты Кильского университета (Германия) сообщили, что Африканский континент постепенно разделяется на две крупные части, сообщает Zakon.kz.

Результаты их исследования опубликованы в Journal of African Earth Sciences.

Как отмечают авторы работы, о начале этого геологического процесса стало известно еще в конце 1960-х годов, однако современные методы наблюдения позволили значительно точнее оценить масштабы и динамику изменений. Согласно новым данным, земная кора в Восточной Африке смещается, растягивается и медленно разрывается.

Ученые уточнили, что в долгосрочной перспективе движение литосферных плит приведет к формированию двух отдельных массивов суши. По их оценкам, Африка окончательно расколется примерно через 5-10 миллионов лет.

