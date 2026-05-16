Наука и технологии

Живописный уголок природы скрывает страшную силу глубоко под землей

Гейзеры, вулканы, леса, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 05:43 Фото: pexels
Согласно исследованиям, опубликованным в начале апреля 2026 года, под живописными пейзажами холмов Тосканы и гейзерами Йеллоустона в США кроется гораздо больше магмы, чем многие предполагали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание EcoNews, магма – это расплавленная порода, находящаяся под землей.

Исследователи нанесли на карту огромную зону горячих, частично расплавленных пород под Тосканой, в то время как другая группа с помощью компьютерного моделирования доказала, что магма Йеллоустона поступает сбоку, а не поднимается прямо из глубин Земли.

Группа швейцарско-итальянских исследователей обнаружила, что горячий материал находится на глубине от 8 до 14 км под поверхностью, под геотермальными районами вокруг Лардерелло и Монте-Амиата.

Новые карты показывают, что большие запасы горячих пород могут существовать даже там, где на поверхности нет явного вулканического кратера.

Исследование также указывает на наличие более чем одного подземного резервуара, включая вторую зону к югу, недалеко от Монте-Амиата, описанную в статье, опубликованной 9 апреля 2026 года.

Стоит ли местным жителям беспокоиться о возможном извержении? Исследователи говорят, что система "не представляет угрозы", потому что находится на большой глубине.

Большая часть магмы никогда не достигает поверхности. Представьте это как гигантскую зону хранения горячих веществ, а не как таймер обратного отсчета.

Еще один важный момент – это состав магмы в подземных районах. Многие крупные магматические системы представляют собой не подземное озеро из чистой жидкой породы, а "магматическую кашу", смесь расплава и кристаллов, которую трудно быстро привести в движение. Это помогает объяснить, почему большие объемы магмы могут существовать без частых извержений.

Картирование скрытой магмы может помочь в разработке геотермальных месторождений и определить места образования критически важных минералов, таких как литий, используемый во многих батареях электромобилей. 

Ранее мы писали о том, что Африка может расколоться еще в одном месте.

Аксинья Титова
