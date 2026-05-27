Рабочие строили железную дорогу и "очутились" в деревне возрастом 1200 лет

Рабочие, проводившие земляные работы для прокладки железнодорожной линии в Соноре (Мексика), наткнулись на нечто гораздо более древнее, чем бетон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, по данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), группа археологов обнаружила древнее поселение, а также два участка с наскальными рисунками.

Деревня, известная как Ла-Сьенега, расположена в долине и каньоне реки Кокоспера, недалеко от границы с Аризоной. Группа из шести археологов из Сонорского центра INAH под руководством Хупитера Мартинеса Рамиреса в течение нескольких месяцев тщательно документировала находки.

Примечательно то, что это открытие до этого находилось на виду. Место было обнаружено еще в 2008 году, когда исследователи зафиксировали всего 10 домов, разбросанных по местности.

Жители Ла-Сьенеги строили свои дома не так, как это делали многие соседние общества. Как объясняется в исследованиях INAH, дома в деревне представляли собой овальные или прямоугольные полуподземные сооружения, расположенные на глубине от 1 до 2,2 метра ниже уровня земли.

Этот стиль строительства, по-видимому, развивался на протяжении поколений, поскольку внутренние стены жилых комплексов впоследствии расширялись за счет земляных пристроек, что указывает на то, что деревня была заселена и перестраивалась несколько раз на протяжении веков.

Внутри этих подземных комплексов археологи обнаружили внутренние стены, образующие замкнутые пространства, напоминающие семейные кварталы. Это позволяет предположить, что несколько поколений больших семей могли жить вместе в тесно связанных между собой жилых группах.

Исследователи полагают, что жители деревни выбрали это место, потому что оно предоставляло им доступ к плодородной земле и было удобным местом для поселения.

В пресс-релизе INAH говорится, что археологи задокументировали два места с наскальными рисунками в окрестностях. Одно из них, известное как петроглифы Бабасака, включает шесть панелей общей длиной более 200 метров, украшенных геометрическими и человеческими фигурами.

На втором участке, названном "Медвежьи следы", внутри небольшой пещеры находятся наскальные рисунки, напоминающие медвежьи отпечатки. Археологи INAH отметили, что точный возраст остается неопределенным, но, вероятно, наскальные рисунки датируются 800-1400 годами нашей эры.

