Наука и технологии

Земля готовится к трем легендарным солнечным затмениям

Солнечное затмение, небо, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 23:34 Фото: pexels
В ближайшие годы мы станем свидетелями необыкновенного зрелища. Это будет редкая серия из трех солнечных затмений, происходящих год за годом. Самое продолжительное продлится целых шесть минут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TwojaPogoda.pl, оно произойдет в августе 2027 года, принесет поразительные шесть минут полной темноты посреди дня. Это затмение, считающееся вторым по продолжительности в этом столетии, вызывает огромный ажиотаж и привлекает внимание всего мира.

12 августа 2026 года первое из этих затмений будет видно как глубокое частичное затмение.

Тем, кто хочет стать свидетелем полного солнечного затмения – момента, когда полная Луна закрывает Солнце, вызывая наступление темноты, – следует отправиться в западную Исландию или северную и восточную Испанию. В обоих местах миллионы местных жителей и туристов смогут насладиться этим зрелищем.

Вся последовательность событий завершится полным затмением 2 августа 2027 года. Благодаря уникальной орбитальной конфигурации – Земля в афелии, а Луна в перигее – полная фаза продлится рекордные 6 минут и 20 секунд. Это событие считается самым продолжительным в этом столетии и одним из самых впечатляющих за последние десятилетия.

Полоса полного затмения в 2027 году пройдет через южную Испанию, Северную Африку, Ближний Восток и Сомали. Самый длительный период темноты, продолжавшийся более шести минут, произойдет вблизи Луксора в Египте.

Испания уже активно готовится к наплыву миллионов туристов. Правительство создало специальную межведомственную комиссию для контроля за логистикой и безопасностью во время этого уникального события. Аналогичная подготовка ведется и в других странах, расположенных вдоль "теневого пояса", где местные власти планируют массовые наблюдения.

Завершением этой серии станет кольцевое солнечное затмение 26 января 2028 года. Тогда Луна создаст красивое "огненное кольцо" вокруг солнечного диска. Кольцевое явление будет видно в Эквадоре, северной Бразилии, а также в некоторых частях Португалии, Испании и Марокко, и станет для наблюдателей необыкновенным зрелищем.

Ранее мы писали о затмении, которое в следующий раз произойдет только через 157 лет.

Аксинья Титова
