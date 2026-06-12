Казахский язык стал одним из самых быстрорастущих в ChatGPT

Казахский язык вошел в число самых быстрорастущих на платформе ChatGPT, разработанной OpenAI (американская научно-исследовательская компания и ведущий мировой разработчик в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила финансовый директор OpenAI Сара Фрайар.

"Небольшой интересный факт: наша команда экономических исследований только что показала мне данные – сейчас самыми быстрорастущими континентами является Африка, что, вероятно, не так уж удивительно, поскольку старт был с небольшой базы. А самые быстрорастущие языки – азербайджанский и казахский... И это довольно впечатляет, если задуматься о том, куда все движется", – сказала она в подкасте All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg.

По данным Фрайар, ChatGPT еженедельно используют более 900 млн человек.

"Именно через него большинство людей впервые знакомятся с искусственным интеллектом", – отметила финансовый директор OpenAI.

@technews.kz OpenAI компаниясының қаржы директоры Сара Фрайар All-In саммитінде берген сұхбатында ChatGPT қолданушыларына қатысты соңғы деректермен бөлісті. Компанияның экономикалық зерттеу тобының мәліметінше, қазіргі уақытта платформада қолданылуы жағынан ең жылдам өсіп жатқан тілдердің қатарында әзербайжан және қазақ тілдері бар. Сондай-ақ Сара Фрайар бүгінде ChatGPT-ді апта сайын 900 миллионнан астам адам пайдаланатынын атап өтті. ♬ түпнұсқа дыбыс – TECHNEWS

3 июня 2026 года в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) Казахстана сообщили, что наша республика вошла в топ-30 стран с высоким уровнем использования ИИ.

"Казахстан уже является одной из стран, активно внедряющих искусственный интеллект: уровень использования ChatGPT здесь высок по международным меркам, молодежь является активным пользователем ИИ, а использование технологий в целом равномерно распределено среди мужчин и женщин. Следующий шаг – помочь людям получать еще больше пользы от искусственного интеллекта. Именно поэтому мы сотрудничаем с Казахстаном в реализации образовательных инициатив, сочетая ответственные ИИ-инструменты с подготовкой педагогов, локальным внедрением и анализом результатов, чтобы доступ к технологиям превращался в реальные возможности для студентов, преподавателей и будущих специалистов", – отметила руководитель международного направления в сфере образования OpenAI Валери Фокке на встрече с Жасланом Мадиевым.

В ведомстве предоставили аналитику использования ИИ-инструментов в Казахстане на основе данных Open AI:

Чаще всего казахстанцы используют нейросеть для получения практических руководств, написания и редактирования текстов, а также поиска информации.

Более 42% сообщений формулируются как вопросы или запросы на предоставление информации. Около 32% направлены на выполнение определенной задачи, а 26% касаются самовыражения.

Основным драйвером внедрения выступает молодежь. Возрастная группа от 18 до 24 лет генерирует 36,2% сообщений, а от 25 до 34 лет – 35,8%. В совокупности пользователи от 18 до 34 лет отправляют 72% всех запросов. При этом молодые люди чаще используют ИИ для работы с текстами и мультимедиа, а пользователи 25-34 лет – для технической помощи.

Распределение между пользователями с именами, обычно ассоциирующимися с мужчинами и женщинами, оказалось практически равным.

10 июня 2026 года сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев утвердил общенациональную стратегию масштабной цифровизации и внедрения ИИ.