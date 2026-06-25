Торт в виде Майкла Джексона изготовила кондитер из Саудовской Аравии
Фото: Instagram/zeinascakery
Кондитер из Саудовской Аравии Зейна Итани создала торт в виде Майкла Джексона в человеческий рост, сообщает Zakon.kz.
Со слов автора кондитерского изделия, оно вдохновлено легендарным артистом. Она убеждена, что Джексон – артист, чья музыка и наследие продолжают вдохновлять миллионы людей по всему миру. К слову, видео с десертом принесло мастеру 20 млн просмотров и почти миллион лайков.
"Особый дизайн, созданный в честь короля поп-музыки, и как дань уважения иконе, чье влияние живет и передается из поколения в поколение", – отметила кондитер.
Однако в комментариях некоторые усомнились, что торт пригоден к употреблению.
Зейна Итани покорила мир своим кулинарным искусством. Ее торты похожи на дворцы, храмы и даже города.
"Иногда невозможно поверить, что это сладости", – восторженно отмечают очевидцы ее изделий.
"Начав с маленькой пекарни в Саудовской Аравии, сегодня она вдохновляет своим талантом миллионы людей по всему миру", – говорится в комментариях под работами кондитера.
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