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Наука и технологии

Ученые предположили, чем инопланетяне могут отличаться от людей

космос, инопланетяне, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 11:59 Фото: pixabay
Философы из Калифорнийского университета в Риверсайде заявили, что сознание может возникать не только у живых организмов земного типа. По их мнению, разум способен существовать и в совершенно иной форме, сообщает Zakon.kz

Исследователи объясняют это концепцией "субстратной гибкости" – идеей о том, что для появления сознания не имеет значения материал, из которого создан его носитель. Об этом сообщает University of California – Riverside (UCR).

Авторы работы также ссылаются на "коперниканский принцип", согласно которому Земля и человечество не занимают особого положения во Вселенной.

"За историю Вселенной могло существовать не менее тысячи развитых внеземных цивилизаций. Если это так, то считать сознание исключительно свойством земной жизни было бы ошибкой", – пишет издание.

Ученые отмечают, что такой подход меняет и взгляд на искусственный интеллект, если сознание не требует биологии, то исключать его появление у нейросетей только из-за их кремниевой природы нельзя.

Ранее российские ученые пришли к неутешительному прогнозу о том, что микрофрагменты космического мусора могут изменить климат Земли.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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