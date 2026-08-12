Магнитное поле Земли влияет на решения людей – ученые

Магнитное поле планеты оказывает влияние на принятие решений, а сам человек может даже не догадываться об этом, заявили ученые. По их словам, сигнал от такого механизма редко доходит до сознания, сообщает Zakon.kz.

Такой вывод сделали исследователи из Национального университета Чонбук в Южной Корее. Результаты их работы опубликованы в журнале Popular Mechanics.

Ученые провели эксперимент с участием 108 добровольцев. Им предложили сыграть в упрощенную версию корейской игры, где участники должны были случайным образом определить, кто получит черные камни. Испытания проводили в помещении, где магнитное поле Земли либо сохраняли, либо практически полностью нейтрализовали.

При обычном магнитном поле никаких отклонений не наблюдалось. Однако когда все импульсы нейтрализовали, добровольцы реже выбирали черные камни, чем ожидалось при случайном выборе. При этом почти 98% участников заявили, что не почувствовали абсолютно никаких изменений во время эксперимента.

Ученые считают, что человеческий организм способен регистрировать магнитное поле, но эта информация не всегда доходит до сознания.

Исследователи пока не знают, как именно это происходит. Среди возможных механизмов рассматривают криптохромы – белки, участвующие в магнитной ориентации у некоторых животных, а также крошечные частицы магнетита, обнаруженные в человеческом мозге.

Авторы отмечают, что результаты пока не доказывают существование у человека полноценного "магнитного чувства". Для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования.

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