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Наука и технологии

Приближается самый опасный для Земли астероид

к Земле приближается опасный астероид, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 17:04 Фото: сгенерировано ИИ
Астероид 2024 YR4 до сих пор считают самым опасным для Земли, поскольку он может войти в атмосферу планеты в 2032 году, сообщает Zakon.kz.

Потенциально опасными астрономы считают астероиды, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии ближе 7,5 млн км и при этом имеют достаточно крупные размеры – около 50-100 м в длину.

"На текущий момент пристальное внимание приковано к недавно открытому астероиду 2024 YR4, который, по оценкам, 22 декабря 2032 года может войти в атмосферу Земли. Падение такого тела привело бы к значительным разрушениям в радиусе 30 км от удара – это сопоставимо с крупным городом. Шансы столкновения крайне малы, но астрономы уже готовятся уточнить траекторию во время его следующего сближения с Землей в 2028 году", – рассказал ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

Но, по словам эксперта, переживать землянам не стоит: вероятность столкновения составляет около 0,0017%.

"Кроме того, человечество уже научилось менять орбиту астероидов: несколько лет назад космический аппарат врезался в астероид Диморф, сократив его период обращения на целых полчаса и сместив направление движения на тысячи километров. Этого достаточно, чтобы опасное космическое тело прошло мимо Земли", – добавил Бурмистров.

Околоземный астероид 2024 YR4 обнаружили 27 декабря 2024 года, его вероятность столкновения с Землей в декабре 2032 года достигла пика около 3% 18 февраля 2025 года. Позже наблюдения исключили столкновение с Землей. Но выросла вероятность его столкновения с Луной в декабре 2032 года, достигнув около 4% в мае 2025 года. Причем ученые NASA на фоне тревожных расчетов призвали готовиться к применению ядерного оружия в 2029-2031 годах.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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