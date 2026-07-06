Работу Starlink на пожарных гидрантах испытали в Японии

2 июля в префектуре Канагава японская компания провела техническую демонстрацию использования спутниковой системы Starlink для организации связи в случае стихийных бедствий, сообщает Zakon.kz.

В рамках испытаний специалисты установили оборудование Starlink на опору дорожного указателя, обозначающего местонахождение пожарного гидранта, и проверили возможность развертывания вокруг нее зоны Wi-Fi. Для испытаний на столб указателя установили спутниковую антенну Starlink и другое необходимое оборудование, пишет Prtimes.

Специалисты оценивали:

устойчивость связи;

удобство подключения пользователей;

возможные сценарии использования как в обычное время, так и во время чрезвычайных ситуаций;

совместимость новой системы с существующей инфраструктурой.

Цель проекта – выяснить, смогут ли такие указатели выполнять роль локальных пунктов доступа к информации, в случае если во время землетрясения, тайфуна, наводнения или другой чрезвычайной ситуации будут повреждены наземные линии связи.

"Речь идет исключительно о раннем этапе технических испытаний. Проект не означает запуск коммерческого сервиса и не свидетельствует о партнерстве или сотрудничестве со SpaceX", – подчеркнули в компании.

Разработчики отмечают, что сегодня в Японии установлено около 120 тысяч указателей пожарных гидрантов. Большинство из них расположены вдоль дорог, в жилых районах и торговых кварталах, поэтому они могут стать удобными точками доступа к связи в экстренных ситуациях без необходимости строительства новых объектов инфраструктуры.

"Такая система может использоваться не только во время стихийных бедствий, но и в мирное время. Например, для обеспечения временного доступа к интернету во время массовых мероприятий или учений по гражданской обороне", – уверены в компании.

Авторы проекта рассчитывают, что в будущем указатели пожарных гидрантов смогут выполнять не только свою основную функцию – обозначать источник воды для пожарных, но и стать элементом инфраструктуры, обеспечивающим жителей связью и доступом к важной информации в чрезвычайных ситуациях.

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