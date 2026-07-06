#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Работу Starlink на пожарных гидрантах испытали в Японии

Интернет в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 08:20 Фото: prtimes.jp
2 июля в префектуре Канагава японская компания провела техническую демонстрацию использования спутниковой системы Starlink для организации связи в случае стихийных бедствий, сообщает Zakon.kz.

В рамках испытаний специалисты установили оборудование Starlink на опору дорожного указателя, обозначающего местонахождение пожарного гидранта, и проверили возможность развертывания вокруг нее зоны Wi-Fi. Для испытаний на столб указателя установили спутниковую антенну Starlink и другое необходимое оборудование, пишет Prtimes.

Специалисты оценивали:

  • устойчивость связи;
  • удобство подключения пользователей;
  • возможные сценарии использования как в обычное время, так и во время чрезвычайных ситуаций;
  • совместимость новой системы с существующей инфраструктурой.
Интернет в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 08:20

Фото: prtimes.jp

Цель проекта – выяснить, смогут ли такие указатели выполнять роль локальных пунктов доступа к информации, в случае если во время землетрясения, тайфуна, наводнения или другой чрезвычайной ситуации будут повреждены наземные линии связи.

"Речь идет исключительно о раннем этапе технических испытаний. Проект не означает запуск коммерческого сервиса и не свидетельствует о партнерстве или сотрудничестве со SpaceX", – подчеркнули в компании.

Разработчики отмечают, что сегодня в Японии установлено около 120 тысяч указателей пожарных гидрантов. Большинство из них расположены вдоль дорог, в жилых районах и торговых кварталах, поэтому они могут стать удобными точками доступа к связи в экстренных ситуациях без необходимости строительства новых объектов инфраструктуры.

"Такая система может использоваться не только во время стихийных бедствий, но и в мирное время. Например, для обеспечения временного доступа к интернету во время массовых мероприятий или учений по гражданской обороне", – уверены в компании.
Интернет в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 08:20

Фото: prtimes.jp

Авторы проекта рассчитывают, что в будущем указатели пожарных гидрантов смогут выполнять не только свою основную функцию – обозначать источник воды для пожарных, но и стать элементом инфраструктуры, обеспечивающим жителей связью и доступом к важной информации в чрезвычайных ситуациях.

С 1 июля 2026 года Япония повысила международный туристический налог.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
После масштабного сбоя восстановлена работа
09:16, 29 мая 2024
После масштабного сбоя восстановлена работа Starlink
глобальный сбой в работе starlink
00:47, 19 августа 2025
Глобальный сбой произошел в работе спутникового интернета Starlink
Starlink теперь в Азербайджане
06:43, 30 марта 2025
Starlink запустили в Азербайджане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новак Джокович
09:01, Сегодня
Джокович прокомментировал непростую победу над россиянином Сафиуллиным на "Уимблдоне"
Чиновник из США сообщил детали разговора Трампа и Инфантино по дисквалификации Балогуна
08:41, Сегодня
Чиновник сообщил детали разговора Трампа и Инфантино по дисквалификации Балогуна
Фаворита нет: история встреч Бублика и Фрица перед битвой на &quot;Уимблдоне&quot;
08:19, Сегодня
Фаворита нет: история встреч Бублика и Фрица перед битвой на "Уимблдоне"
Арина Соболенко эмоционально прокомментировала вылет с &quot;Уимблдона&quot;-2026
07:52, Сегодня
Арина Соболенко эмоционально прокомментировала вылет с "Уимблдона"-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: