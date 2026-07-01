Повысился налог на выезд из Японии

С 1 июля 2026 года Япония повысила международный туристический налог, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NHK World, его обязаны платить все гости и граждане страны, покидающие ее. Сбор вырос с 1000 до 3000 иен. Это около 18,4 доллара.

Налог включен в стоимость авиа- и круизных билетов, а также других проездных документов.

Ежегодно налог приносил в японский бюджет около 308 млн долларов. Ожидается, что после повышения сбора сумма увеличится до 739 млн долларов.

"Правительство планирует использовать эти деньги для решения проблемы чрезмерного туризма и других сложностей, возникающих из-за роста числа путешественников", – говорится в публикации.

Также с 1 июля увеличится сбор за однократную визу для иностранцев. Новые тарифы будут распространяться на все заявления, поданные после этой даты.