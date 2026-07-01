Повысился налог на выезд из Японии
Фото: pixabay
С 1 июля 2026 года Япония повысила международный туристический налог, сообщает Zakon.kz.
Как пишет NHK World, его обязаны платить все гости и граждане страны, покидающие ее. Сбор вырос с 1000 до 3000 иен. Это около 18,4 доллара.
Налог включен в стоимость авиа- и круизных билетов, а также других проездных документов.
Ежегодно налог приносил в японский бюджет около 308 млн долларов. Ожидается, что после повышения сбора сумма увеличится до 739 млн долларов.
"Правительство планирует использовать эти деньги для решения проблемы чрезмерного туризма и других сложностей, возникающих из-за роста числа путешественников", – говорится в публикации.
Также с 1 июля увеличится сбор за однократную визу для иностранцев. Новые тарифы будут распространяться на все заявления, поданные после этой даты.
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