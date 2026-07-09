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Наука и технологии

В NASA раскрыли, какое испытание отсеивает почти всех кандидатов в астронавты

Планета, человек, миссия, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 07:22 Фото: pixabay
На основании накопленных за более чем 60 лет данных об отборе астронавтов, в НАСА нашли главный, при этом необычный, способ выявления качеств, которыми должны обладать будущие астронавты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Spacedaily, дело не в интеллекте, не в смелости, и не в физической подготовке, хотя астронавтам приходится проходить одни из самых сложных медицинских осмотров.

Главное качество заключается в адаптивности. Способность продолжать функционировать на высоком уровне технических навыков и социальной эффективности в условиях, которые вывели бы из строя большинство людей.

Для этого применяется тактика прерывания кандидата на полуслове и критика его аргументации.

Психологи, специализирующиеся на поведенческом здоровье и производительности, наблюдают за двумя взаимосвязанными, но различными моделями поведения.

  • Первая – это модель рефлексивного подчинения, при которой кандидат отказывается от правильного ответа, когда ему говорят, что он неправильный, или замолкает, когда его прерывают, или соглашается с тем участником группового упражнения, который говорил последним.
  • Вторая – это модель рефлексивной ригидности, при которой кандидат отказывается обновлять свою позицию при любых обстоятельствах, игнорирует новую информацию или становится враждебным, когда его рассуждения ставятся под сомнение.

Ни один из этих вариантов не соответствует желаниям агентства. НАСА пытается выявить того, кто не делает ни того, ни другого: кто серьезно относится к противоречиям, оценивает, насколько верна противоречивая информация, и реагирует соответствующим образом, будь то обновление первоначальной позиции или ее более твердая приверженность.

На основании накопленных данных, именно эта модель поведения оказалась наиболее сильным фактором, определяющим успех длительных космических полетов. Кроме того, именно ее сложнее всего выявить с помощью стандартных методов собеседования, используемых подавляющим большинством работодателей.

НАСА открывает прием заявок на участие в программе подготовки астронавтов примерно каждые четыре года. Для сравнения, Гарвардский университет принимает примерно 3-4% абитуриентов в год. Процент успешного завершения программы подготовки морских котиков ВМС составляет приблизительно 6%. Прием в астронавты НАСА примерно в 40-75 раз более строгий, чем в любом из этих двух случаев.

За всю 65-летнюю историю НАСА агентство отобрало 370 кандидатов в астронавты.

Ранее мы писали о том, что астероид размером с небоскреб пролетит так близко к Земле, что его увидят миллиарды людей.

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Аксинья Титова
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