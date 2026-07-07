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Наука и технологии

Астероид размером с небоскреб пролетит так близко к Земле, что его увидят миллиарды людей

астероид, космос, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 15:07 Фото: pixabay
Через пару лет, а именно в апреле 2029 года, жители Земли смогут стать свидетелями одного из самых необычных астрономических событий XXI века, сообщает Zakon.kz.

Известно, что астероид 99942 Apophis, более известный как Апофис, пролетит настолько близко к нашей планете, что его смогут увидеть невооруженным глазом около 90% населения Земли – это примерно 7,6 млрд человек. Такой вывод сделали ученые, подготовившие подробные карты видимости небесного тела.

Примечательно, что Апофис не превратится в эффектный падающий метеор.

Для наблюдателей он будет выглядеть как яркая звезда, медленно перемещающаяся по небу на фоне других светил. Во время максимального сближения его видимое движение составит примерно один диаметр полной Луны в минуту, поэтому перемещение астероида можно будет заметить даже без телескопа.

Наибольшей яркости Апофис достигнет 14 апреля 2029 года около 01:35 по времени Астаны, когда окажется над Камеруном.

Лучшие условия для наблюдений в этот момент будут у жителей Африки, большей части Азии, востока Южной Америки и отдельных регионов Европы. В общей сложности увидеть астероид при благоприятной погоде смогут около 3,9 млрд человек.

Максимально близко к Земле Апофис подойдет примерно через час – 14 апреля в 02:45 по времени Астаны. Он пролетит на расстоянии всего около 31,6 тыс. км над Атлантическим океаном, то есть ниже орбиты геостационарных спутников.

Несмотря на столь тесное сближение, вероятность столкновения с космическими аппаратами в NASA исключают, как и риск падения астероида на Землю в течение как минимум ближайшего столетия.

Интересно, как отмечено в публикации издания Ixbt.com, что после открытия Апофиса в 2004 году ситуация выглядела иначе. Тогда вероятность его столкновения с Землей оценивалась примерно как один шанс из 37.

Однако последующие наблюдения позволили значительно уточнить орбиту астероида и полностью исключить угрозу.

По современным оценкам, астероид 99942 Апофис имеет диаметр около 340 метров, и в СМИ его нередко сравнивают с небоскребом или 100-этажным зданием.

Теперь же предстоящий пролет рассматривается не как потенциальная опасность, а как уникальная научная возможность. Ученые рассчитывают, что мощное гравитационное воздействие Земли может слегка изменить траекторию Апофиса, вызвать оползни на его поверхности или открыть ранее скрытые слои породы. За этим процессом будут пристально следить наземные обсерватории по всему миру.

Немного ранее мы рассказывали, что Китай продолжает уверенно и ускоренными темпами развертывать собственную спутниковую интернет-сеть. К примеру, 5 июля 2026 года с коммерческого космодрома Вэньчан на острове Хайнань была успешно запущена новая группа спутников проекта Qianfan ("Цяньфань"), который считается китайским ответом системе Starlink компании SpaceX.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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