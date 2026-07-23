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Наука и технологии

Казахстанские ученые обнаружили редкую рукопись XVII века в Москве

редкая рукопись, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 13:13 Фото: Telegram/madenietaqparat
Редкая рукопись XVII века по учению Яссауи найдена казахстанскими учеными в Москве, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 июля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства культуры и информации (МКИ) РК:

"Ученые Научного центра яссауиведения Национального историко-культурного музея-заповедника "Әзірет Сұлтан" обнаружили в Российской государственной библиотеке ранее широко не известную рукопись XVII века, посвященную истории и духовному учению тариката Яссауи".
редкая рукопись, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 13:13

Фото: Telegram/madenietaqparat

Отмечается, что научная работа проводится во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по всестороннему изучению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, а также в рамках утвержденного правительством плана развития яссауиведения.

"Рукопись труда "Худжжат аз-закирин ли-радд аль-мункирин" ("Доказательство совершающих зикр против отрицающих его") была выявлена в ходе научной экспедиции в Москву. Произведение, созданное в Бухаре, является важным письменным источником по истории школы Яссауи. В рукописи рассматриваются принципы суфийского воспитания, традиция публичного зикра и духовная преемственность. Она также содержит сведения о духовной цепи, восходящей к Ходже Ахмеду Яссауи, Хаким ата, Занги ата и последующим представителям тариката".Пресс-служба МКИ РК

В настоящее время, как добавили в ведомстве, специалисты готовят научное описание рукописи.

"Ее текст будет сопоставлен с известными списками произведения, после чего ученые проведут текстологический анализ и введут результаты исследования в научный оборот".Пресс-служба МКИ РК

4 апреля 2026 года стало известно, что Казахстан запускает масштабный план по наследию Ходжи Ахмета Яссауи. План действий на 2026-2028 годы по продвижению и популяризации наследия великого мыслителя утвердило правительство.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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