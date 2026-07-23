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Мир

Ученые нашли слепую рыбу, которой нет аналогов в мире

рыбаки, природа, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 13:34 Фото: pixabay
В американском штате Алабама ученые сделали шокирующее открытие: они обнаружили новый вид слепой пещерной рыбы, который оказался настолько генетически уникальным, что для него пришлось выделить отдельный род, сообщает Zakon.kz.

Необычная находка получила название Demogorgonichthys arcanus ("рыба-демон"), пишет издание Popular Science.

Согласно описанию исследователей, она достигает менее пяти сантиметров в длину, не имеет глаз и пигментации, а также лишена части гена, отвечающего за светочувствительность.

Ученые с гордостью отмечают, что столь значимые открытия происходят крайне редко.

По последним данным, пока им удалось обнаружить всего около 20 особей.

Немного ранее мы рассказывали, что житель США поймал в местном озере судака-мутанта ярко-золотого цвета, но в итоге пожалел его и отпустил. Теперь рыбак планирует заказать точную пластиковую копию необычного улова, чтобы украсить свой дом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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