Ученые нашли слепую рыбу, которой нет аналогов в мире
Необычная находка получила название Demogorgonichthys arcanus ("рыба-демон"), пишет издание Popular Science.
Согласно описанию исследователей, она достигает менее пяти сантиметров в длину, не имеет глаз и пигментации, а также лишена части гена, отвечающего за светочувствительность.
Hallan un nuevo "pez demonio" de cueva en Alabama y su ADN sorprende a los expertos— Orlando Díaz, Luis (@LuisOrlandoDia1) July 23, 2026
Investigadores de Auburn University identificaron una nueva especie en un sistema de piedra caliza vigilado desde hace décadas. Convive con crustáceos en peligro extremo y solo se han observado…
Ученые с гордостью отмечают, что столь значимые открытия происходят крайне редко.
По последним данным, пока им удалось обнаружить всего около 20 особей.
#NewSpeciesAlert – 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑔𝑜𝑟𝑔𝑜𝑛𝑖𝑐ℎ𝑡ℎ𝑦𝑠 𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑢𝑠, a new species (and genus) of amblyopsid cavefish, is described from Bobcat Cave, a long-monitored karst system on Redstone Arsenal in northern Alabama, USA. Notably, 𝐷. 𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑢𝑠 occurs in syntopy with… pic.twitter.com/6fw1U1o1Ss— Fish in the News (@FishInTheNews) July 21, 2026
Немного ранее мы рассказывали, что житель США поймал в местном озере судака-мутанта ярко-золотого цвета, но в итоге пожалел его и отпустил. Теперь рыбак планирует заказать точную пластиковую копию необычного улова, чтобы украсить свой дом.