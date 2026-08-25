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Наука и технологии

Солнце готовит новый удар: ученые рассказали о последствиях мощной вспышки

Солнце готовит новый удар: ученые рассказали о последствиях мощной вспышки, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 21:54 Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за текущий период повышенной активности. Ее уровень составил M7.0. В результате произошел заметный выброс плазмы в космос, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, часть плазменного облака может достичь Земли. При этом пока не исключено, что основной фронт выброса пройдет мимо планеты.

Специалисты отмечают, что вспышка пока не достигла уровня X – высшей категории солнечной активности. В случае воздействия на Землю магнитная буря, предположительно, может достичь уровня G3, что соответствует сильной буре по пятибалльной шкале.

Ученые пока не располагают точными моделями развития ситуации. С момента вспышки прошло около полутора часов, поэтому более подробный прогноз ожидается позднее.

По данным лаборатории, главным вопросом остается вероятность новой вспышки и возможность ее выхода на уровень X.

Ранее сообщалось, что после самой мощной вспышки августа на Солнце наступило затишье.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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