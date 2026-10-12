Сколько лет максимум может прожить человек: ответ ученого

Ученый российской академии наук (РАН) Сергей Лукьянов рассказал о максимальной продолжительности человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, по словам ученого, предельный возраст для людей за последние 1 000 лет не увеличился и составляет 122-125 лет.

Ученый отметил, что в основе старения живых организмов лежит программа, срок реализации которой отличается от вида к виду. Она отвечает за обновление организмов, живущих на Земле, которое необходимо для их адаптации к меняющимся условиям.

"Меняться могут только новые поколения. Среди них, по Дарвину, отбираются наиболее приспособленные. И старых особей надо убирать, а то они съедят всю еду вместе с молодыми особями", – добавил академик.

Сергей Лукьянов поясняет, что конкуренцию молодым трудно выдерживать. В результате формируется устойчивая система, когда для каждого вида есть характерный срок жизни, который ограничен биологической программой.