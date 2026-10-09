Пьет газировку и отдыхает: необычные секреты долголетия 101-летнего мужчины

В Китае 101-летний житель города Вэньлин привлек внимание общественности, рассказав о своем образе жизни, сообщает Zakon.kz.

По данным Sina News, у Лу Шицзэна хороший аппетит и крепкие зубы. Он ест белый рис на завтрак, обед и ужин, съедает крабов до последнего кусочка и запивает все сладкой газировкой. В газировку он иногда добавляет несколько капель крепкого алкоголя. Среди любимых продуктов долгожителя также арбузы и мандарины.

Есть у мужчины и свой распорядок дня. Он всегда ложится спать в 20:00, просыпается в 4 утра, а в полдень отдыхает минимум полчаса. Кроме этого, дважды в день он сидит в массажном кресле по 15 минут.

"На мой взгляд, хорошо есть и пользоваться хорошими вещами – самое главное", – делится долгожитель.

Издание отмечает, что мужчина живет на пособие для пожилых людей, а окружает его четыре поколения семьи.

В Казахстане назвали регионы, где проживает больше всего долгожителей. Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 116-й день рождения.