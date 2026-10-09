#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
453.93
508.72
5.35
Мир

Пьет газировку и отдыхает: необычные секреты долголетия 101-летнего мужчины

Пожилой мужчина, улица, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 03:28 Фото: pexels
В Китае 101-летний житель города Вэньлин привлек внимание общественности, рассказав о своем образе жизни, сообщает Zakon.kz.

По данным Sina News, у Лу Шицзэна хороший аппетит и крепкие зубы. Он ест белый рис на завтрак, обед и ужин, съедает крабов до последнего кусочка и запивает все сладкой газировкой. В газировку он иногда добавляет несколько капель крепкого алкоголя. Среди любимых продуктов долгожителя также арбузы и мандарины.

Есть у мужчины и свой распорядок дня. Он всегда ложится спать в 20:00, просыпается в 4 утра, а в полдень отдыхает минимум полчаса. Кроме этого, дважды в день он сидит в массажном кресле по 15 минут.

"На мой взгляд, хорошо есть и пользоваться хорошими вещами – самое главное", – делится долгожитель.

Издание отмечает, что мужчина живет на пособие для пожилых людей, а окружает его четыре поколения семьи.

В Казахстане назвали регионы, где проживает больше всего долгожителей. Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 116-й день рождения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
секреты долголетия
18:43, 20 июля 2026
Кроссворды, книги и работа: секреты долголетия 101-летней журналистки
Туркестанская область, 101-летие ветерана, ВОВ, Калмен Муратулы
10:34, 03 марта 2025
Секретом долголетия поделился 101-летний ветеран ВОВ из Туркестанской области
пенсионерка из Китая поразила людей физической подготовкой
01:56, 16 июня 2025
Секретом долголетия поделилась 92-летняя китаянка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
00:52, 10 октября 2026
Магомед Анкалаев высказался о шансах вновь побороться за титул UFC
Фото: olympics.com
00:23, 10 октября 2026
Александра Трусова рассказала, как настраивалась на турнир в Казахстане
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:42, 09 октября 2026
"Снежные Барсы" одержали крупную победу над "Реактором" в МХЛ
Фото: НОК РК
23:08, 09 октября 2026
Софья Самоделкина прокомментировала завоёванную медаль на Мемориале Дениса Тена
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: