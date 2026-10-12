Яркие огненные шары можно увидеть в ночном в небе – что это

В ночь с 12 на 13 октября 2026 года ожидается пик активности Южных Таурид – метеорного потока, известного яркими болидами, которые выглядят как огненные шары и оставляют за собой светящиеся следы, сообщает Zakon.kz.

Южные Тауриды связаны с кометой 2P/Энке, которая совершает оборот вокруг Солнца примерно за 3,3 года. За многочисленные сближения с Солнцем комета оставила на своей орбите шлейф частиц, через который Земля проходит с середины сентября до конца ноября. Поэтому у потока нет единственного резкого пика активности. Об этом "Газете.Ru" рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

"Особенность Таурид – относительно большое количество крупных частиц размером от сантиметра. Входя в атмосферу со скоростью около 27 км/с, они могут создавать особенно яркие вспышки – болиды, по блеску сопоставимые с Венерой", – сказал ученый.

По его словам, на интенсивность звездопада влияет и гравитация Юпитера. Она помогает собирать частицы в группы, движущиеся по сходным орбитам. Когда Земля пересекает такие участки, число ярких метеоров может увеличиваться. По словам Бурмистрова, в 2005 и 2015 годах наблюдатели фиксировали в такие периоды до десяти ярких болидов за ночь. В ночь с 12 на 13 октября этого года звездный дождь достигнет раннего пика активности. Ожидается 5-10 метеоров в час, в том числе болидов – яркие огненные шары, которые оставляют длинный след на небе.

Для наблюдений Бурмистров советует лучше выбрать время с полуночи до рассвета и место вдали от городской засветки. Радиант потока – область, откуда, как кажется, вылетают метеоры, – вечером находится над восточным горизонтом, а затем смещается к юго-востоку. Для поиска можно ориентироваться на созвездие Овна и группу звезд Гиады в созвездии Тельца.

Наблюдать поток можно будет практически из любой страны мира. Бурмистров отметил, что телескоп или бинокль не понадобятся: невооруженным глазом проще охватить большую часть неба. По прогнозу ученого, условия для наблюдений должны быть благоприятными, поскольку Луна будет освещена слабо.

Основного максимума активности Южные Тауриды достигнут 4-5 ноября. А 11-12 ноября достигнут пика Северные Тауриды.

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