Северное сияние добралось до Казахстана: астроном объяснила, почему это произошло

В ночь на 11 октября жители северных регионов страны могли наблюдать редкое для наших широт природное явление – полярное сияние. Небо озарилось яркими красными и зелеными всполохами. Что стало причиной необычного зрелища и почему оно было видно не везде, выяснял Zakon.kz.

Необычное свечение над Павлодаром

Фотографии удивительного ночного неба появились в социальных сетях. Казахстанцы делились кадрами яркого красно-зеленого зарева, которое можно было наблюдать в северной части страны. Особенно впечатляющие снимки удалось сделать над Павлодаром.

Автор фотографий – пилот гражданской авиации Темирлан. Он рассказал, что впервые увидел полярное сияние во время полета в Новосибирск.

"Сегодня впервые увидел северное сияние над Павлодаром при полете в Новосибирск, – и еще немного ночных фотографий, так как живу крайние дни в основном ночью", – написал он.





Снимки необычного природного явления вызвали интерес пользователей соцсетей. И действительно, для Казахстана подобное зрелище – большая редкость. Обычно полярные сияния ассоциируются с северными широтами планеты Земля, однако при определенных условиях их можно увидеть значительно южнее привычных мест наблюдения.

Что заставило ночное небо над Казахстаном засиять столь необычными красками, корреспондент узнал у астронома Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова Светланы Мошкиной.

Почему над Казахстаном появилось северное сияние

По словам специалиста, появление полярного сияния связано с мощной солнечной активностью, которая вызвала возмущения магнитного поля Земли.

Причем это явление не имеет сезонного характера и не зависит от времени года. Главную роль играют процессы, происходящие на Солнце.

"Полярные сияния зависят от вспышек на Солнце. Перед этим произошло несколько очень крупных, сильных вспышек. Причем они произошли в тот момент, когда солнечные пятна находились практически на линии Солнце – Земля, то есть были обращены непосредственно к нашей планете. В результате выбросы солнечного вещества направились в сторону Земли, достигли ее и вызвали магнитную бурю. Всего произошло три крупных выброса", – рассказала Светлана Мошкина.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на Земле была зарегистрирована самая сильная за последние три месяца магнитная буря.

Геомагнитные возмущения начались примерно в 22:00 по времени Астаны, а интенсивность бури достигла уровня G3. Последний раз магнитный шторм сопоставимой силы наблюдался 4 июля 2026 года.

Причиной происходящего стали облака солнечной плазмы, выброшенные в космическое пространство во время всплеска активности Солнца в начале недели.

Почему сияние увидели на севере, но не в Алматы

Как пояснила астроном, интенсивность магнитных бурь оценивается по пятиуровневой шкале – от G1 до G5. При этом G1 соответствует слабой буре, а G5 – экстремально сильной. Зафиксированная буря уровня G3 относится к категории сильных геомагнитных возмущений.

Именно такие события способны расширять область наблюдения полярных сияний, благодаря чему необычное свечение становится заметным даже там, где обычно его не бывает.

"Ученые прогнозировали, что полярные сияния можно будет увидеть на достаточно низких широтах, начиная примерно с 50 градусов северной широты. Алматы находится на широте 43,6 градуса. То есть мы немного не дотянули до той линии, где ожидалось это явление", – объяснила Светлана Мошкина.

В то же время северные регионы Казахстана оказались значительно ближе к зоне, в которой складывались благоприятные условия для наблюдения сияния.

"Все, кто находится севернее, ближе к 50-60 градусам северной широты, как раз могли наблюдать такие яркие полярные сияния", – отметила специалист.

При этом граница видимости полярных сияний не является строго фиксированной. Она зависит от интенсивности геомагнитной бури, состояния атмосферы, облачности и других условий наблюдения.

Как Солнце заставляет земное небо светиться

На первый взгляд может показаться удивительным, что события, происходящие на расстоянии около 150 млн км от Земли, способны окрашивать ночное небо над Казахстаном. Однако ученые давно изучают механизм возникновения полярных сияний.

Во время активных процессов на Солнце в космическое пространство могут выбрасываться огромные облака намагниченной плазмы. Если такой выброс направлен в сторону Земли, спустя некоторое время он достигает ее магнитосферы и вызывает геомагнитные возмущения.

В результате заряженные частицы получают возможность проникать в верхние слои атмосферы преимущественно в полярных областях. Сталкиваясь с атомами и молекулами атмосферных газов, они заставляют их излучать свет.

Именно так возникают характерные светящиеся полосы, дуги и переливы, которые мы называем полярным сиянием.

Светлана Мошкина обратила внимание на то, что для возникновения подобных событий имеет значение и направление солнечных выбросов.

"Если вспышки происходят на восточном либо западном краю Солнца, такие выбросы плазмы обычно не достигают Земли. А когда плазма выбрасывается в направлении линии Солнце – Земля, она может достичь магнитосферы нашей планеты, вызвать ее возмущение, и тогда мы наблюдаем красивое ночное свечение верхних слоев атмосферы", – пояснила астроном.

Почему небо становится красным и зеленым

Цвет полярного сияния также имеет научное объяснение.

Зеленое свечение, которое чаще всего можно увидеть на фотографиях северного сияния, возникает преимущественно благодаря атомарному кислороду на высотах около 100-150 км.

Фото: pixabay

Красное сияние также связано с кислородом, но обычно появляется значительно выше – примерно от 200 км и более.

Фото: pixabay

Во время сильных магнитных бурь красные свечения могут быть особенно заметны на более низких географических широтах. Поэтому жители регионов, удаленных от Арктики, иногда наблюдают не привычные зеленые переливы, а необычное красноватое зарево над горизонтом.

Именно сочетание красных и зеленых оттенков сделало ночные фотографии из северного Казахстана столь впечатляющими.

Может ли северное сияние повториться

По предварительным прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии, после начала магнитной бури геомагнитное поле Земли могло оставаться возмущенным еще около суток.

Это означает, что при сохранении повышенной геомагнитной активности полярные сияния могли наблюдаться повторно. Однако их появление в конкретном регионе заранее гарантировать невозможно.

Для этого необходимо совпадение нескольких условий: достаточной интенсивности геомагнитных возмущений, ясного неба и отсутствия сильной городской засветки.

Как следует из объяснения Светланы Мошкиной, появление северного сияния над Казахстаном не связано с наступлением холодов или сменой сезонов. Причина находится гораздо дальше – на Солнце, активность которого способна превратить привычное ночное небо в необыкновенное световое зрелище.

Ранее ученая рассказала, что увидят казахстанцы в октябре на ночном небосводе.