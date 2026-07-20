Чем грозят популярные сахарозаменители: ученые сделали неожиданное открытие

Специалисты Университета Сан-Паулу заявили о том, что употребление некоторых популярных сахарозаменителей может быть связано с более быстрым ухудшением памяти и когнитивных способностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Neurology Американской академии неврологии, в исследовании приняли участие почти 13 тысяч человек со средним возрастом 52 года. За состоянием их здоровья наблюдали около восьми лет. Ученые проанализировали потребление семи низкокалорийных подсластителей, включая аспартам, сахарин, ацесульфам К, эритрит, ксилит, сорбит и тагатоз, а затем сравнили эти данные с результатами тестов на память, скорость мышления и другие когнитивные функции.

Оказалось, что у людей, употреблявших наибольшее количество сахарозаменителей, снижение когнитивных способностей происходило на 62% быстрее, чем у тех, кто почти не использовал такие продукты. Исследователи отмечают, что разница сопоставима примерно с дополнительными 1,6 года естественного старения. Наиболее выраженная связь наблюдалась у людей младше 60 лет и у пациентов с диабетом.

При анализе каждого подсластителя отдельно ученые выяснили, что с ухудшением памяти были связаны шесть веществ: аспартам, сахарин, ацесульфам К, эритрит, сорбит и ксилит. Единственным исключением оказался тагатоз, для которого подобной связи обнаружено не было.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь статистическую связь, а не доказало, что именно сахарозаменители вызывают ухудшение работы мозга. Для подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования.

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