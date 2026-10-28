Конец коротким видео: в Instagram готовят новые функции

Instagram тестирует новые функции для привлечения пользователей. Одна из низ позволит авторам публиковать видео продолжительностью до 90 минут, сообщает Zakon.kz.

По данным Social Media Today, глава Instagram Адам Моссери и вице-президент по продуктам Тесса Лайонс 26 октября 2026 года рассказали о новых возможностях социальной сети.

Instagram тестирует функцию, которая позволит авторам публиковать видео продолжительностью до 90 минут, что расширит возможности сторителлинга в приложении. Компания уже тестирует функцию длинных видео с авторами из Бразилии, а с 26 октября она доступна избранным авторам в США. В ближайшие месяцы планируется расширить охват по всему миру.

Другая функция – Clips as Reels – станет альтернативным вариантом для публикации длинного контента: авторы смогут связать до восьми роликов Reels с более длинным видео. Предполагается, что это поможет привлечь больше зрителей, заинтересованных в просмотре. Instagram тестирует эту функцию с июня и работает над ее глобальным внедрением.

Instagram также разрабатывает новую функцию "Серия", которая позволит авторам объединять ролики в рамках определенной темы.

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