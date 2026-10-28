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Наука и технологии

Конец коротким видео: в Instagram готовят новые функции

Социальные сети, инстаграм, instagram, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 05:49 Фото: unsplash
Instagram тестирует новые функции для привлечения пользователей. Одна из низ позволит авторам публиковать видео продолжительностью до 90 минут, сообщает Zakon.kz.

По данным Social Media Today, глава Instagram Адам Моссери и вице-президент по продуктам Тесса Лайонс 26 октября 2026 года рассказали о новых возможностях социальной сети.

Instagram тестирует функцию, которая позволит авторам публиковать видео продолжительностью до 90 минут, что расширит возможности сторителлинга в приложении. Компания уже тестирует функцию длинных видео с авторами из Бразилии, а с 26 октября она доступна избранным авторам в США. В ближайшие месяцы планируется расширить охват по всему миру.

Другая функция – Clips as Reels – станет альтернативным вариантом для публикации длинного контента: авторы смогут связать до восьми роликов Reels с более длинным видео. Предполагается, что это поможет привлечь больше зрителей, заинтересованных в просмотре. Instagram тестирует эту функцию с июня и работает над ее глобальным внедрением.

Instagram также разрабатывает новую функцию "Серия", которая позволит авторам объединять ролики в рамках определенной темы.

Казахстанцев предупредили о взломах популярных мессенджеров. 19 октября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области рассказали, что жители стали получать странное сообщение от хакеров.

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Камила Салкымбаева
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