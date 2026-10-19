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Общество

Казахстанцев предупредили о взломах популярных мессенджеров

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:35 Фото: unsplash
Полиция предупредила казахстанцев о новом распространяемом виде мошенничества, которое ведет к взломам и потере доступа к мессенджерам, сообщает Zakon.kz.

"Проголосуй за Сашу (Савенко)". Как рассказали 19 октября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области, такое сообщение в последние две недели все чаще стали получать жители от знакомых в мессенджере Telegram.

"Приведенное имя – только одно из многих возможных. В сообщении также говорится, что "наша девочка участвует в конкурсе", и прилагается ссылка "для голосования". Если перейти по ней – мессенджер будет взломан, им начнут управлять мошенники. С вашего номера всем контактам будет отправлено сообщение примерно такого содержания: "Скинь 80 тысяч, пожалуйста, вечером верну". Контактам, которые откликнутся и спросят, что случилось, мошенник напишет: "Потом объясню, срочно нужны деньги. У меня счет заблокирован, перечисли сюда", – и пришлет свои реквизиты", – рассказали в ДП схему.

При этом настоящий владелец полностью лишится доступа к мессенджеру и не будет знать, какая переписка ведется от его имени.

"По данным Управления по противодействию киберпреступности, в СКО зарегистрировано уже 14 фактов мошенничества по такой схеме. Уязвим любой мессенджер, в том числе популярный WhatsApp. Важно знать: приложение вашего знакомого может быть взломано. Как бы вы ни доверяли человеку, если он скинул ссылку, позвоните по обычному телефону и уточните, действительно ли он писал такое сообщение", – посоветовал первый заместитель начальника ДП СКО полковник Алибек Кужахметов.

Также опасно переходить по ссылкам якобы на какие-то фотографии, даже если "знакомый" пишет: "Посмотри, это не ты на фото? Когда ты это снял?" Ссылка может вести к заражению телефона вредоносной программой.

Полицейские призывают: будьте осторожны и перепроверяйте любую информацию в интернете.

В полиции другого региона рассказали о схеме, по которой 68-летняя казахстанка чуть не лишилась трех миллионов тенге: ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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