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Наука и технологии

Миссия МАГАТЭ в Казахстане: как международные эксперты помогают подготовиться к строительству АЭС

АЭС, МАГАТЭ, Казахстан, безопасность, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 13:33 Фото: сгенерировано ИИ
В Казахстане комплексный обзор ядерной инфраструктуры проводится в рамках миссии МАГАТЭ. Независимые зарубежные эксперты анализируют все направления: от юридической базы до принципов защиты, объясняет ведущий инженер группы энергетики ТОО "КАЭС" Мади Азбергенов.

По приглашению Агентства РК по атомной энергии в стране реализуется программа миссии INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review). Специалисты МАГАТЭ анализируют текущий уровень готовности государства к строительству АЭС: от нормативно-правовой базы и сейсмических характеристик выбранного района до устойчивости линий электропередачи и концепций обращения с радиоактивными отходами.

Обзор охватывает 19 направлений. Каждое из них рассматривается на трех критических этапах: до принятия решения о развитии ядерно-энергетической программы, перед заключением контракта и во время строительства.

Как отмечает эксперт, это не первый опыт международной оценки Казахстана в миссии INIR. В 2016 году МАГАТЭ провело первый обзор ядерной инфраструктуры страны, а в 2023 году отметило прогресс в выполнении рекомендаций.

В части менеджмента необходимо определить дорожную карту со сроками и графиком привлечения экспертов, чтобы к моменту запуска станции кадры, инфраструктура и управление были готовы. Такой подход соответствует предусмотренному МАГАТЭ планированию развития инфраструктуры, – подчеркивает инженер.

Международная оценка не ставит целью вынести жесткий вердикт вроде "прошел" или "не допущен", отмечает Мади Азбергенов. Ее задача выявить вопросы, требующие дополнительной работы, чтобы профильные структуры могли устранить пробелы. INIR не является аудитом или надзорной инспекцией. Отчет содержит рекомендации и служит практическим руководством к действию.

Обязательные требования устанавливаются в рамках национальной системы регулирования, а выдача соответствующих лицензий остается компетенцией уполномоченных органов страны. Помощь МАГАТЭ носит рекомендательный характер. Работа в рамках INIR включает подготовку и рассмотрение отчета самооценки, предварительную миссию, основной обзор и последующую оценку выполнения рекомендаций.

Взаимодействие с экспертами может продолжаться и после возведения энергоблоков. МАГАТЭ предоставляет целевые инструменты поддержки на протяжении жизненного цикла станции. Заблаговременно решается и вопрос вывода станции из эксплуатации.

Финансовое обеспечение будущего вывода АЭС из эксплуатации необходимо предусматривать заранее. Соответствующие механизмы должны обеспечивать наличие средств для выполнения этих работ, а их конкретные условия определяются в рамках национальной системы. Необходимость долгосрочного финансового обеспечения таких обязательств отражена в принципах безопасности МАГАТЭ, – подчеркивает спикер.

Прозрачность и объективность миссии также защищены строгим внутренним регламентом – специалисты не имеют права инспектировать собственные государства. Работу казахстанских структур изучают делегации зарубежных экспертов.

Особое внимание уделяется и человеческому фактору. Полностью исключить ошибки персонала невозможно, однако проектные и организационные меры позволяют снижать вероятность таких ошибок и ограничивать их последствия. Для этого применяется принцип глубокоэшелонированной защиты: последовательные независимые уровни защиты, физические барьеры, системы безопасности и эксплуатационные процедуры направлены на предотвращение аварий и смягчение их возможных последствий для населения и окружающей среды.

Главным условием успешного проекта остается открытость: доверие граждан к атомной энергетике закладывается задолго до заливки первого бетона через выполнение обязательных требований безопасности, последовательную работу с рекомендациями экспертов и профессиональную ответственность, – заключает инженер Мади Азбергенов.
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Айсулу Омарова
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