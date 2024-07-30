Нужно ли строительство АЭС Казахстану, оценил эксперт

Независимый эксперт Тельман Шуриев высказался о том, нужно ли строительство АЭС Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что мнения разделились на два фронта.

"Начнем с того, чтобы надо развивать различные источники генерации электроэнергии, так как производство наращивается, население также растет, а текущие энергопроизводящие активы устаревают, и так без того тяжелого состояния. Атомная энергетика может сыграть важную роль в обеспечении быстрого и безопасного перехода к декарбонизации энергетической отрасли в мире. АЭС способны работать на полную мощность практически без перерывов, они могут обеспечить постоянное и надежное снабжение энергией с незначительным уровнем выбросов парниковых газов", – написал Шуриев в Facebook.

По его словам, развитие АЭС также необходимо, как и ВИЭ (возобновляемая энергия), газовая генерация, гидро.

"В 2020 году на атомную энергетику приходилось около 10% мирового производства электроэнергии. АЭС внесли большой вклад в замедление роста глобальных выбросов CO2. Без участия АЭС общие выбросы от производства электроэнергии были бы почти на 20% выше", – считает эксперт.

Также он сослался на отчет UNECE, согласно которому выбросы парниковых газов от атомной энергетики ниже угля в 135 раз, газа – в 73 раза. При этом значение выбросов парниковых газов от казахстанского угля в наших ТЭЦ выше значения Unicе и составляет 1000 СО2/кВт/ч, так как необходимо учесть устаревшее оборудование и слабое экологическое оснащение активов. Таким образом выбросы от атомной энергетики ниже сжигания угольной генерации казахстанских ТЭЦ в 181 раз.

"​Что касается кадрового потенциала и опыта, то в сфере атомной промышленности и науки трудятся около 24 тыс. человек. В вузах Казахстана с 2010 года подготовлено порядка 3 тыс. человек по направлениям ядерная и техническая физика. Строительство АЭС для данной области в целом для республики придаст огромный мультипликативный эффект". Тельман Шуриев

Он уточнил, что развитие этого направления включает в себя реконструкцию и сооружение новых современных жилых объектов, а также объектов дорожной, офисной, культурной и социальной инфраструктуры, в том числе детских образовательных учреждений, объектов питания и досуга:

жилые здания для персонала;

офисные здания;

образовательно-тренировочный центр;

центр общественной информации;

магазины, рыночный комплекс, точки розничной торговли;

предприятия общественного питания;

пункты оказания бытовых услуг;

места отдыха;

школы и детские сады;

фитнес, спортивные и оздоровительные центры;

медицинский центр;

культурные центры;

сеть дорог и парковок, ландшафтные комплексы, гостевой дом на 1 тыс. человек, инженерные коммуникации и многое другое.

По информации от ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", пишет специалист, экономические эффекты ожидаются следующими: налоговые поступления за весь жизненный цикл более 2,5-3 млрд долларов, поддержка местного бизнеса в период строительно-монтажных работ также составит порядка 2,5-3,5 млрд долларов.

"Среди технических и социальных это: создание новых рабочих мест при строительстве до 8 тыс. человек и качественных кадров до 2 тыс. человек на период эксплуатации, при этом одно рабочее место при сооружении АЭС создает более 10 рабочих мест в смежных отраслях экономики". Тельман Шуриев

Эксперт считает, что работники станции, имеющие образование по ядерным специальностям, составят около 300 человек, или до 20% от промышленно-производственного персонала АЭС. Это как профессионалы с высшим, так и со средним профессиональным образованием. Таким образом, больше 50% работников данной станции могут привлекаться из данного региона.

"(Строительство АЭС это. – Прим. автора) Развитие локальной промышленности и импортозамещающих производств. Повышение инвестиционной привлекательности, рост научно-технического и высококвалифицированного кадрового потенциала региона и страны", – резюмировал Шуриев.

Ранее сообщалось, что в Кызылорде прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС.