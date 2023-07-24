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Сельчане в Алматинской области несколько лет ждут запуска водопровода

Сельчане в Алматинской области несколько лет ждут запуска водопровода Фото: pixabay
Жители села Шалкоде Райымбекского района Алматинской области уже два года ждут, когда в их домах появится централизованное водоснабжение, сообщает Zakon.kz.

В населенном пункте, как отмечено в публикации 24.kz, где проживают свыше двух тысяч человек, коммуникации провели, но так и не запустили.

Уже много лет местных жителей спасают уличные колонки.

"Приходится воду в день по несколько раз таскать. Стиральную машинку не подключишь, огород не польешь. Воды не напасешься. Сложнее всего нашим старикам".Бахаргуль Самыкова, жительница

Центральный водопровод в селе есть. Его провели два года назад. Однако вода в нем так и не появилась.

Все дело в недостроенном водозаборе. По вине подрядчика работы на объекте остались незавершенными. Местный акимат подал на строителей в суд.

"Сейчас на объекте осталось достроить лишь резервуар. На эти цели будет выделено 37 млн тенге. В данный момент судебный процесс завершен. Суд обязал подрядчика устранить недочеты и закончить все работы".Берик Дюсембаев, аким Райымбекского района

В заключении сказано, что центральный водопровод в Шалкоде обещают ввести в строй через два месяца.

В следующем году централизованное водоснабжение планируется построить и в селе Тузколь. Проектно-сметная документация готова, средства выделят.

Стоит отметить, что сельчане Алматинской области устали жаловаться на проблемы с водой. Ранее сообщалось, что жителям Бесагаша, чтобы наполнить емкости из специального резервуара, приходится ехать на другой конец села, и воды часто не хватает. Люди просят решить эту проблему и уже не раз обивали пороги чиновников, но все безрезультатно.

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