Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких городах Казахстана

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По данным специалистов РГП "Казгидромет", 25 июля в Актобе, Атырау, Алматы и ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на вторник 25 июля. В ряде регионов ожидается сильная жара. Читайте также Опасно для жизни: в Аксу рушится дом и даже подрядчики отказались от ремонта

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