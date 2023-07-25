Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких городах Казахстана
Фото: pixabay
По данным специалистов РГП "Казгидромет", 25 июля в Актобе, Атырау, Алматы и ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на вторник 25 июля. В ряде регионов ожидается сильная жара.
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