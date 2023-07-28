Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в нескольких городах РК
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По данным специалистов РГП "Казгидромет", 28 июля в Актобе, Атырау, Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана ожидается сильная жара и пыльная буря.
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