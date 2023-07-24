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Сильная жара, дождь и туман: прогноз погоды в Казахстане на 25 июля

Растения Фото: pexels
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 25 июля. В ряде регионов ожидается сильная жара, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, на западе страны ожидается сильный дождь. Лишь на юге, севере, в центре погода преимущественно без осадков. По республике метеорологи прогнозируют усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туман.

"Днем в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Абайской, Улытауской, на юге Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара +35+43°С".

Днем на севере, в центре Алматинской области сохраняется очень сильная жара +42°С, зной также ожидается на западе, в пустынных районах Туркестанской области 45°С, на юге Улытауской – +40°С.

В Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Улытауской, Жетысуской, Абайской областях, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на западе, севере Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, на большей части Атырауской, на юге Костанайской, на западе, северо-востоке Мангистауской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня.

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Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 25-27 июля

Ирина Мишура
Казахстан
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