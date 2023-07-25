Опасно для жизни: в Аксу рушится дом и даже подрядчики отказались от ремонта

В Аксу подрядчики не берутся за ремонт разрушающейся пятиэтажки и теперь жителям придется самим сносить два верхних этажа и куда-то самим переселять людей, сообщает Zakon.kz

По информации Первого канала "Евразия", жители пятиэтажки в Аксу случайно узнали, что их дом рушится. Люди хотели отремонтировать фасад, но ни одна подрядная организация не берётся за ремонт. По оценке специалистов, жить в доме опасно для жизни. Единственный выход – снести верхние этажи.

Как выяснилось дому 55 лет, но строители, которых жители пригласили обновить фасад отказались.

"Подрядчики посмотрели и сказали, что крепить не на что, мы делать его не будем. Единственный ваш выход – это снести пятый и четвертый этаж, всё, больше выхода нет" жительница Рысалды Аханова

В акимате Аксу о проблеме знают. Чиновники обещают провести комиссионное обследование строения, но поясняют: дом – это собственность его жителей.

По словам руководителя жилищной инспекции акимата города Динары Зайсановой, это небольшая халатность собственников.

"У них очень долгое время протекала кровля, то есть собственники не следили за своим имуществом. Соответственно, за счёт этого из года в год шло разрушение фасада, кровли этого дома". Динара Зайсанова

Между тем, люди опасаются за свои жизни. Детской площадки во дворе нет, поэтому малыши играют возле подъездов, как раз там, где часто падают кирпичи.

"Это собственность жильцов, получается. Что, нам придётся самим сносить два этажа и самим переселять людей, и отстраивать это всё, ремонтировать за свой счёт" председатель ОСИ Алина Музыкаева

В итоге, деньги, собранные на ремонт фасада, люди потратят на экспертизу, чтобы признать дом аварийным. К слову, официально в Аксу аварийных домов нет.



