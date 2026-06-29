За ремонт школы подрядчик получил лишние 78 миллионов тенге
Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Капитальный ремонт средней школы имени Каныша Сатпаева в районе Турара Рыскулова Жамбылской области оказался дороже на 78 млн тенге. Эти деньги подрядчик получил за фактически невыполненные работы, сообщает Zakon.kz.
По акту прокурорского надзора указанные средства возвращены в бюджет, передает пресс-служба прокуратуры Жамбылской области.
К административной ответственности по ст. 317 КоАП на общую сумму 1,4 млн тенге привлечены:
- заказчик в лице районного отдела образования;
- подрядная организация;
- лица, осуществлявшие авторский и технический надзоры.
"В результате принятых мер подрядчиком работы завершены в полном объеме и в установленные сроки, после чего школа введена в эксплуатацию", – говорится в сообщении региональной прокуратуры.
368 млн тенге хотели потратить на тротуарную плитку в Павлодаре.
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