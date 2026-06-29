За ремонт школы подрядчик получил лишние 78 миллионов тенге

Фото: Zakon.kz/Алия Абди

Капитальный ремонт средней школы имени Каныша Сатпаева в районе Турара Рыскулова Жамбылской области оказался дороже на 78 млн тенге. Эти деньги подрядчик получил за фактически невыполненные работы, сообщает Zakon.kz.

По акту прокурорского надзора указанные средства возвращены в бюджет, передает пресс-служба прокуратуры Жамбылской области. К административной ответственности по ст. 317 КоАП на общую сумму 1,4 млн тенге привлечены: заказчик в лице районного отдела образования;

подрядная организация;

лица, осуществлявшие авторский и технический надзоры. "В результате принятых мер подрядчиком работы завершены в полном объеме и в установленные сроки, после чего школа введена в эксплуатацию", – говорится в сообщении региональной прокуратуры. 368 млн тенге хотели потратить на тротуарную плитку в Павлодаре.

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