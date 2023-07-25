Одиннадцать подрядных организаций задействованы в ремонте Риддер ТЭЦ
Ежедневно 200 сотрудников подрядных организаций, а также 67 человек из числа персонала АО "Риддер ТЭЦ" работают на станции и теплосетях. Необходимое финансирование обеспечено как из резерва Правительства РК, так и из бюджета области.
В акимате Риддера сообщили, что произведен закуп необходимого оборудования и материалов, более 50% уже поставлено и находится на территории станции.
Работу подрядчиков контролируют общественность и представители городского маслихата. Об этом на пресс-конференции РСК рассказал и.о. акима Риддера Дархан Косантаев.
По его словам, они ежедневно посещают ТЭЦ, отслеживают объем выполненных работ, поставки необходимых материалов и оборудования.
Власти региона уверены, что все запланированные работы по ремонту будут выполнены в срок и качественно в соответствии с намеченным графиком, согласно поручениям главы государства и Правительства. Для этого предусмотрены все возможности и ресурсы.