О чем на самом деле пытался сказать Мусин

Сегодня, 25 июля, в Астане прошло заседание правительства. В очередной раз была затронута тема мобильной связи, а после в рамках общения с журналистами министр Мусин пытался дать несколько пояснений.

Многие заметили, что его слова в основном восприняли негативно, эти настроения не остывают уже последние несколько недель. Но что же на самом деле пытался сказать министр, попытаемся разобраться.



Проблема не всегда на стороне оператора

Строительство и развитие сети – процесс очень сложный. На итоговое качество влияет множество факторов, начиная от наличия необходимого места для установки БС и заканчивая погодными условиями. Дело в том, что мобильная связь – это физическое явление, которое не подчиняется законам правительства, а существует только в рамках законов физики. Главным препятствием сигнала являются бетонные перекрытия. Именно поэтому мы так часто сталкиваемся с потерей сигнала в шахтах лифтов и подвальных помещения – в тех местах, куда сигнал просто не может пробиться.

Учитывая скорость появления новых жилых и нежилых объектов в Астане (возьмем этот город за основу, поскольку о нем высказался президент), эта проблема становится все более ощутимой. Фактически ситуация такова, что большинство девелоперов не закладывают в проекты места для размещения оборудования операторов и не привлекают их на этапе разработки проекта.

Работа происходит постфактум, а это всегда сложнее и дольше. Дольше из-за количества разрешительных документов и согласования оптимального места расположения базовой станции. Этому, кстати, авторитетная Ассоциация GSM (GSMA) посвятила один из своих недавних отчетов: "Лучшие практики регулирования отрасли мобильной связи в Республике Казахстан". В нем говорится, что, помимо проведения планирования, возведения антенно-мачтовых сооружений, закупки и установки оборудования для развертывания сетей сотовой связи, операторам требуется получение достаточно большого числа разрешений и экспертиз, во многих случаях требующих существенных временных и финансовых затрат. Этот процесс занимает до 12 месяцев.

Пропускная способность

Несколько лет назад, когда вышла новая серия "Игры Престолов", сотни тысяч зрителей с территории США запустили просмотр и стрим-сервис канала HBO не справился с нагрузкой. Около 15 тысяч зрителей не могли получить доступ к серии в течение часа.

Примерно то же самое сейчас происходит в Казахстане. Пандемия коронавируса кардинально изменила уровень потребления интернет-трафика. По последним данным GSMA, потребление мобильного интернет-трафика на одного пользователя в Казахстане составило 14,4 Гб, что на 46% больше среднего значения. Кроме того, это больше, чем в Турции (13,6 Гб), Сингапуре (13 Гб), Италии (12 Гб), Греции (6,2 Гб), Бельгии (5,4 Гб) и многих других странах.

Во-первых, высокий уровень объемов потребления интернет-трафика в Казахстане говорит о доступности интернета для граждан. По данным АСПиР РК за 2020 год, уровень проникновения интернета в Казахстане составил 85,9% для граждан в возрасте от 6 лет и старше, а среди экономически активного населения – в возрасте от 16 до 74 лет – и того выше: 89%. Однако обратная сторона столь стремительного процесса заключается в возникновении "заторов", совсем как на дорогах в часы-пик.

Многие, разумеется, раскритиковали министра за его слова о том, что интернет нужно экономить. Однако рациональное зерно в его словах есть, и на самом деле имелось в виду разумное потребление контента и трафика. Как и в случае с автомобильным трафиком, бесконечное расширение дорог и строительство развязок не уменьшает количество пробок, а лишь увеличивает количество автомобилей. Именно поэтому многие зарубежные операторы, как и казахстанские, делают такую большую ставку на 5G. Так как, помимо гораздо более высокой скорости передачи данных, существенным преимуществом является то, что одна базовая станция может обслуживать в десятки раз больше абонентов одновременно.

Радиофобия

Продолжая тему разрешительных документов и почему этот процесс может сильно затягиваться, рассмотрим феномен радиофобии. Официальной статистики по количеству людей с боязнью излучения от вышек сотовой связи в Казахстане нет. Однако стремительная интернетизация и окутанная мифами пандемия коронавируса, как пишут многие иностранные источники, значительно увеличило количество радиофобов по всему миру. Например, в Великобритании в начале 2020 года было повреждено более 20 мачт сотовой связи 5G. При этом акты вандализма начались еще до пандемии, а с приходом COVID-19 ситуация лишь ухудшилась, притом, что в пандемию именно мобильная связь оказалась главным инструментом работы, учебы и развлечений во время жестких ограничений. В России также случались инциденты с поджогом базовых станций 5G.

Наличие этого феномена в Казахстане подтверждается и усугубляет ситуацию с качеством сети, как указывается в отчете GSMA, необходимостью получения протокольного решения собрания собственников квартир и нежилых помещений для санитарно-эпидемиологического заключения. По их мнению, такой протокол является избыточным с учетом выполнения операторами нормативов на электромагнитное излучение, а под влиянием радиофобии такая ситуация часто приводит к последующему демонтажу базовых станций. Так, к примеру, процент демонтажа базовых станций из-за радиофобии населения, по данным казахстанских мобильных операторов, близится к 20%.

А где хорошо?

В ходе общения с журналистами министр пытался объяснить, что сравнивать Казахстан с другими странами, точнее, брать в качестве примера похожую страну с более развитой сетью, очень сложно. И это действительно так.

Казахстан входит в топ-10 стран (9 место) по площади. Однако этот параметр не является основополагающим. К примеру, Индия находится на 7 месте в этом же рейтинге, казалось бы, рядом, однако плотность населения в Индии составляет 416 человек на квадратный километр.

В Казахстане этот показатель составляет 7 человек на квадратный километр. Разница почти в 6000%! Этот показатель является очень важным для мобильных операторов, так как, поставив всего одну базовую станцию, они могут обслуживать большие потоки населения (а население двигается) и полностью финансово оправдывать вложение в установку оборудования.

В Казахстане же при почти такой же площади страны и низкой плотности населения операторы испытывают существенные трудности с возвратом инвестиций на одну базовую станцию. Но тут снова хотелось бы напомнить, что по уровню проникновения интернета мы стоим на одном уровне с европейскими странами.