Мусин отреагировал на поручения Токаева

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин после расширенного заседания правительства высказался о поручениях президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Мусин уточнил, что президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшей цифровизации отраслей и сфер.

"Более точное и эффективное налоговое администрирование с помощью цифровизации, развитие логистической отрасли, контроль строительства, контроль ситуации по ЖКХ, цифровая платформа для мониторинга инвестпроектов – это всего лишь часть задач, которые необходимо реализовать в кратчайшие сроки". Багдат Мусин

Также, по его словам, по каждой отрасли будет составлена карта цифровой трансформации с уклоном на повышение эффективности и с видением, как изменится та или иная сфера в ближайшее время с помощью применения технологий.

"Президент четко подчеркнул, что цифровизация – эффективный механизм в борьбе с коррупцией. Мы совместно с коллегами предложим проекты и изменения текущих процессов для большей прозрачности. Применение искусственного интеллекта по поручению главы государства должно стать подспорьем в новейших подходах решения проблем во всех сферах, начиная от социальной сферы (здравоохранение, образование) и заканчивая логистической (энергетической). Но для развития этой новации в нашей стране по поручению президента будут собраны данные во всех отраслях". Багдат Мусин

Кроме того, будет реализован амбициозный проект по созданию суперкомпьютера с доступом всем ИИ энтузиастам. Конечно же, мы обязаны с МНВО усилить работу по подготовке кадров в этой области.

"Немаловажное значение имеет его поручение по либерализации всех отраслей, где имеется монопольное положение. Это напрямую касается отрасли мобильных операторов. Только через демонополизацию и системные шаги в сторону либерализации способны подействовать на улучшение качества и справедливое тарифообразование. Мы уже подготовили и работаем вместе с депутатами над законопроектом, который направлен на усиление конкуренции в отрасли связи". Багдат Мусин

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6 февраля 2024 года Багдат Мусин был переназначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Он возглавляет МЦРИАП с 2020 года.